Het F1-seizoen van het racen gaat deze maand weer beginnen. De Formule 1, afgekort F1, is voor een grote groep mensen een sport om naar uit te kijken. Wij hebben 7 apps voor de Formule 1 op een rijtje gezet. Op deze manier hoef je niks te missen van het racespektakel.

Formule 1 apps

Liefhebbers van de Formule 1 willen natuurlijk waar ze ook zijn op de hoogte blijven van de races. DroidApp heeft voor jou de zeven meest interessante Formule 1-apps op een rijtje gezet. Zo hoef je niks te missen van de F1!

Official F1 App

De officiële F1 app houdt je op de hoogte van eigenlijk alle bijzonderheden. Het laatste Formule 1-nieuws, achtergrondinformatie en de ranglijst kan je in de applicatie bekijken. In de gratis versie van de F1-app kan je beperkt de live ranglijst raadplegen. Tegen betaling krijg je meer mogelijkheden zoals een live timing en de interactieve 3D-kaart.

Max Verstappen app

Natuurlijk zitten we allemaal weer aan de buis gekluisterd om de prestaties van Max Verstappen te bewonderen. De Nederlandse coureur zal ook dit jaar weer in zijn RedBull-bolide over het asfalt racen. Met de Max Verstappen app blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Verstappen. Ook vind je er informatie over de Grand Prix circuits met de historische resultaten van Max. Van de verschillende trainingen, kwalificaties en races krijg je notificaties.

Team Formula

Met Team Formula ben je als eerste op de hoogte van het laatste F1-nieuws. De kalender met de komende races kan je terugvinden in de app, maar je kan ook een alarm instellen zodat je geen enkele race hoeft te missen. Team Formula geeft je verder inzicht in de weersomstandigheden en uitgebreide informatie over coureurs en circuits.

Freader1

Freader1 geeft toegang tot diverse nieuwsbronnen die je het laatste nieuws voorschotelen over de Formule 1. Daarnaast geeft de applicatie diverse interessante informatie weer en kan je categorieën voor het nieuws personaliseren.

Ziggo Sport Totaal

Ben je klant van Ziggo, dan kun je terecht in de Ziggo Sport Totaal app. Eventueel kun je ook voor 3,99 euro per wedstrijd of 9,99 euro per maand de Ziggo Sport app gebruiken. Via deze applicatie van Ziggo Sport krijg je (live) toegang tot verschillende sporten, waaronder de Formule 1. De app is binnen de hele EU te gebruiken en heeft ook ondersteuning voor de Chromecast. Zo hoef je niets van de F1 te missen!

F1 TV

Wil je waar je ook bent genieten van alles rondom de Formule 1? Dan kan de app F1 TV van pas komen. Met deze applicatie kun je, tegen betaling, alle livestreams bekijken van alle racen. Je hebt toegang tot de onboard camera’s van de racers en de team radio’s. Daarbij kun je een hele race terugkijken op een later moment en heb je live timing, zodat je helemaal in de wedstrijd op kunt gaan. Voor klanten van Ziggo met het Sport-pakket is toegang tot deze app inbegrepen.

Grand Prix Radio

Van DroidApp-lezer Maikel hebben we de app Grand Prix Radio als tip gekregen. Wanneer de race start, krijg je liveverslag van Olav Mol en pitreporter Jack Plooij. Zo blijf je direct op de hoogte. Tevens zijn er podcasts aanwezig, vind je er nieuws en wordt de gesproken content afgewisseld met muziek.

Heb jij nog een Formule 1-app die absoluut niet mag ontbreken in de lijst? Laat het ons weten!

Gepubliceerd op 14 maart 2015, geüpdatet: maart 2021