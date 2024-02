10 jaar DroidApp winactie: vind het oude logo en win

We vieren deze maand 10 jaar DroidApp. Je kunt al lekker gaan puzzelen, en nu hebben we een nieuwe winactie voor je klaarstaan. Win jij de nieuwe smartphone of de nieuwe in-ear headphones?

10 jaar DroidApp

Vorig weekend begon de aftrap van tien jaar DroidApp. In ons DroidApp Magazine dat je gratis kunt openen, vind je de toffe DroidApp Woordzoeker. Hierbij maak je kans op spectaculaire prijzen. Denk aan de OnePlus 11 met OnePlus Buds Pro 2 als hoofdprijs, of je kunt de Eufy SoloCam S220 beveiligingscamera winnen, net als een ontzettend handige 5-in-1 USB-C hub van Anker. Vandaag delen we een nieuwe winactie met je!

We dagen je uit om het oude DroidApp logo te spotten. Deze is verstopt op de website van DroidApp. Je herkent deze aan de groengekleurde balk met het oude Android-poppetje. We tellen dus niet het watermerk mee, dat we in het begin van DroidApp hebben gebruikt in artikelen en reviews. Om het je wat makkelijker te maken, hebben we het felgroene logo verstopt op drie plaatsen op de website, en hoef je er maar eentje in te sturen. Heb je ze wel alle drie gevonden, en stuur je ze alle drie (tegelijkertijd) in, dan verdubbel je je kansen!

Wat kun je winnen? Samen met Motorola geven we een Motorola Edge 40 Neo weg! Daarnaast geven we ook een setje Soundcore Space A40 in-ear headphones weg, van Anker. Dat is pas genieten van je favoriete muziek!

Hoe doe je mee?

Zoek het oude DroidApp logo, zoals hierboven, op de website van DroidApp. Het logo in dit artikel telt niet mee. We hebben hem verstopt op drie plaatsen, om het je wat gemakkelijker te maken. Doe mee via onderstaande knop. Vind je ze alle drie, dan verdubbel je je kansen! Gebruik je de DroidApp App, dan raden we aan te zoeken op de website.

Let op: Iedereen mag éénmalig meedoen. Doe je vaker mee, dan word je gediskwalificeerd. We behandelen alle gegevens met zorg. Gegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de winnaar van de logo-actie. Houd je spam-box in de gaten. Winnaars dienen binnen 7 dagen te reageren. Meedoen kan tot en met zondag 17 maart 23:59 uur. In week 12-13 worden de winnaars bekend gemaakt.

De voorwaarden voor de winactie vind je via deze link