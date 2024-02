DroidApp 10 jaar: download ons magazine en win geweldige prijzen

We gaan los dit weekend. We vieren namelijk onze tiende verjaardag! Stiekem zijn we daar heel trots op, maar dat hadden we niet gered zonder jullie. We gaan flink wat prijzen uitdelen de komende weken!

DroidApp 10 jaar!

Bedankt! Dat is het eerste wat ik graag wil in dit artikel. De afgelopen tien jaar zijn voorbijgevlogen en we hebben veel moois mogen meemaken in de afgelopen 120 maanden. DroidApp is mooi gegroeid, en wat begon als een ‘leuk hobbyproject’ is uitgegroeid naar een serieus platform waar we van alles rondom apps, providers, smartphones, tips en natuurlijk Android bespreken. Maar dat alles schreven we voor jou. We willen jou als lezer dan ook bedanken voor de feedback, tips en complimenten de afgelopen jaren. Dat doet ons enorm goed!

DroidApp werd op 16 februari 2014 opgericht. Eerst als gratis Weebly-site, maar een paar uur later werd er toch maar een WordPress website van gemaakt. Beginnend met een felgroen ontwerp met nu de vertrouwde blauwe kleur van DroidApp. In 2014 werd net WhatsApp overgenomen door Facebook en begonnen we ook met onze weer-app test. In 2023 verscheen de tiende weer-app test.

Dit jaar vieren we graag onze tiende verjaardag in de vorm van verschillende winacties. Die vind je terug in het DroidApp Magazine. Die hebben we voor je samengesteld met onze beste en leukste inhoud, maar ook met meer achtergrondinformatie over DroidApp. Ikzelf, Stefan, geef een persoonlijk voorwoord in het DroidApp Magazine.

Download hier ons DroidApp Magazine

Lezen en winnen

In het DroidApp Magazine vind je de ‘10 jaar DroidApp-woordzoeker‘. Tijdens een eerdere winactie was onze woordzoeker erg populair, dus dagen we je bij deze uit om lekker te gaan puzzelen. Het is er vandaag goed weer voor, thuis op de bank. Je kunt direct digitaal meedoen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de woordzoeker, en deze vervolgens in een fotobewerker te laden. Ga je liever op papier aan de slag, dan kun je hier de woordzoeker los downloaden en printen. Uit de overgebleven letters vormt een zin. Stuur deze door via de woordzoeker-pagina. Of mail hem naar woordzoeker@droidapp.nl. Degenen die meermaals hun inzending indienen, worden gediskwalificeerd. Je kunt je antwoord insturen tot en met 17 maart 2024 23:59 uur. In de weken erna nemen we contact met je op.

Maar wat kan je winnen? De hoofdprijs is een gloednieuwe OnePlus 11 met OnePlus Buds Pro 2. Zo heb je niet alleen een razendsnelle smartphone, maar kun je met de Buds Pro 2 direct genieten van de beste geluidskwaliteit. De tweede prijs is de Eufy SoloCam S220 beveiligingscamera, die je buiten alles in de gaten laat houden. De derde prijs is een 5-in-1 USB-C hub van Anker. Ideaal om bijvoorbeeld een geheugenkaartje, USB-stick of HDMI-kabel aan je smartphone of tablet te hangen.

Upload het magazine naar je Google Play Boeken bibliotheek

Leuk zo’n magazine maar je wilt ons magazine natuurlijk comfortabel op de bank lezen. Zowel voor Android (vaak standaard geïnstalleerd) als iOS kan je gebruik maken van Google Play Boeken. Upload het magazine via deze link naar je Play Boeken Bibliotheek en open de Play Boeken app, veel leesplezier!

Houd DroidApp ook in de komende dagen in de gaten. We komen met nog een mooie winactie, en met de hoofdprijs kun je ook bellen!

De voorwaarden voor de winactie vind je via deze link