Dit zijn de winnaars van 7,5 jaar DroidApp: Fotowedstrijd, woordzoeker en meer

Hoewel het lekkere weer uitbleef, was er deze zomer voldoende reden voor een feestje. We vierden ons 7,5 jarig bestaan! En dat deden we samen met jullie. Het is tijd om de winnaars te delen met jullie; de winnaars van de DroidApp Fotowedstrijd, de woordzoeker en de andere winacties!

Winnaars DroidApp Fotowedstrijd

Begin juli trapten we onze verjaardag af met de DroidApp Fotowedstrijd. We hebben stuk voor stuk onwijs mooie inzendingen mogen ontvangen, waarvoor we jullie allereerst hartelijk willen bedanken. Samen met verschillende fabrikanten mogen we schitterende prijzen weggeven, en dus is het zeker reden om je mooiste foto in te sturen. Dat werd dan ook zeker gedaan! Wat was de mooiste foto, gemaakt met een smartphone? Er werden drie publieksprijzen verloot; hierbij kozen de lezers van DroidApp hun favorieten. Daarnaast heeft de redactie van DroidApp twee juryprijzen verdeeld. Maar wat waren volgens ons en jullie de beste foto’s?

1e prijs: publiek

Een winters plaatje gaat er vandoor met de meeste stemmen. De foto ‘IJspret Veluwemeer’ is gemaakt door Pascal Velthuyzen, en heeft deze prachtige foto gemaakt met de Samsung Galaxy S10e. Pascal wint de Nokia X20.

“Foto is gemaakt tijdens de ijsdagen in februari 2021. Te zien is het riet naast het Veluwemeer met op de achtergrond Zeewolde.”

2e prijs: publiek

De stemmers konden deze herfstige foto van Monique Grootveld wel waarderen. De herfstkleuren in Boston werden vastgelegd tijdens Indian Summer. De tweede publieksprijs is voor Monique die de foto heeft gemaakt met de Moto G2. Monique wint de Western Digital My Passport 1TB harde schijf. Gefeliciteerd!

“Tijdens een hike in het noorden van Boston tijdens de “Indian Summer” vond ik dit meer omringt met bomen in prachtige herfstkleuren.”

3e prijs: publiek

De derde publieksprijs gaat naar de foto ‘Zonsondergang boven de Uiterwaarden’. Deze foto is gemaakt door Sandra Aardema met haar Samsung Galaxy A72. Gefeliciteerd, je wint de OnePlus Urban Explorer Backpack.

“Zonsondergang boven de door het hoge water ondergelopen Heesseltsche uiterwaarden bij Heesselt.”

1e prijs: jury

Veel stemmen kreeg de foto van Gertjan Aalpoel ook bij het publiek, maar net niet voldoende om als eerste te eindigen bij de eerste drie. Dat is echter geen probleem, want deze schitterende Zonsopgang was bij de jury favoriet. De foto is gemaakt met de Xiaomi Redmi Note 9S en wint hiermee de Moto G100 met Ready For Dock.

“Het was een mistige ochtend, de zon deed haar best door de wolken heen te breken. Rijdend over de dijk werd ik plots verrast met dit bijna on-Nederlandse aanzicht. Bus langs de kant van de weg, raam open en snel een foto gemaakt. Leve de fijne telefooncamera!”

2e prijs: jury

We zullen het toegeven; het kiezen van een tweede winnaar was een heel moeilijke keuze. Uiteindelijk heeft de meerderheid van de redactie gekozen voor de foto ‘Ondergaande zon’ van Sanne Rieschke, geschoten met de Samsung Galaxy S21 Ultra. Met deze schitterende foto wint Sanne een Sony Xperia 5 II.

“Tijdens een zonsondergang in Frankrijk, maakte ik deze foto. De koe vond het maar een beetje raar. Je kijkt hier uit op Evaux-Les-Bains.”

Stemmen

Degenen die hebben gestemd op hun favoriete foto’s voor de DroidApp Fotowedstrijd, konden ook kans maken op een prijs. De Huawei Band 6 is voor… Eva! Gefeliciteerd!

Woordzoeker

Met onze DroidApp Woordzoeker hebben we veel inzendingen mogen ontvangen. Het was dan ook heerlijk om even heerlijk te ontspannen met deze woordzoeker, bijvoorbeeld op je vakantieadres. We hebben twee random deelnemers getrokken die de juiste oplossing van de DroidApp Woordzoeker hebben ingestuurd: “Vier de zomer met DroidApp”.

Jordi wint met zijn inzending de OnePlus Nord CE 5G. De Oppo Band gaat naar Marianne. Gefeliciteerd!

Facebook-actie

Op Facebook hadden we een winactie met een rekensom. Hierbij werd een winnaar getrokken die het goede antwoord had gedeeld; de oplossing van de rekensom was inderdaad 75. Raymond was één van de deelnemers die het juiste antwoord had ingestuurd. Hij wint de Huawei Band 6. Gefeliciteerd!

Met alle winnaars wordt dit weekend contact opgenomen. Heb je niks binnengekregen, controleer dan je spambox. Mogelijk is de mail daarin gekomen.