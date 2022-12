Het beste van DroidApp in 2022: alles wat je niet mocht missen

We hebben in de afgelopen twaalf maanden vele honderden artikelen gepubliceerd. Daar zitten ook onze eigen pareltjes tussen. Met mooie overzichten, specials, reviews en natuurlijk onze eigen ‘Vergeten-rubriek’. We bundelen het beste van DroidApp van 2022 in dit artikel.

DroidApp in 2022

In dit artikel delen we een samenvatting van onze eigen content, waar we stiekem gewoon een beetje trots op zijn. Denk bijvoorbeeld aan de negende editie van onze accurate weer-app test. Hierin kijken we maandenlang welke weer-app het meest kloppend is. De resultaten hiervan vind je terug in de weer-app test 2022. Maar er is natuurlijk nog meer. Zo verscheen in 2022 een compleet vernieuwde website, DroidApp 3.0. We hebben de verschillende interessante content die we het afgelopen jaar hebben geplaatst, hieronder op een rijtje gezet.

Ook publiceerden we ons artikel over de DroidApp Awards 2022, waarin we de allerbeste smartphones van 2022 voor je op een rijtje zetten. Verder kon je alles van het afgelopen jaar teruglezen in het Android jaaroverzicht 2022.

Specials van onze schrijvers

Ieder jaar blikken we terug op het afgelopen jaar. Er zijn weer mooie specials verschenen.

De meest interessante smartphones van 2022: Stefan – Paul

De 5 meest onmisbare apps van 2022 volgens: Luke – Kelly – Paul – Stefan

Reviews

Om te beginnen de verschillende reviews die online zijn verschenen. Dat waren er weer een hoop.

Samsung

Motorola

OnePlus

Sony

Sony Xperia 1 IV review: Sony’s beste tot nu toe?

Xiaomi / Poco

Oppo

Oppo Find X5 review: zachte smartphone met ruwe rand

Nokia

Nokia G21 review: prima opvolger van de Nokia G20

Huawei

Overige merken

Tips

We delen onze kennis graag met je. De volgende tips werden in 2022 door ons online gezet;

Toesteldingen

Specials en achtergrondartikelen

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’, ‘De vergeten telefoon’ en ook ‘De vergeten tablet’ is de afgelopen 52 weken weer uitgebreid met nieuwe edities.

Beste apps

De beste apps van het afgelopen jaar: januari – februari – maart – april – mei – juni – juli – augustus – september – oktober – november