JLab GO Work headset review: handig draadloos voor je thuiskantoor

JLab heeft een hoofdtelefoon met microfoon onder de naam GO Work uitgebracht en wij hebben de headset getest. Voor wie thuis werkt en op zoek is naar een draadloze headset kan dit product interessant zijn!

JLab GO Work review

In de doos van de JLab GO Work vinden we naast de headset ook een boekje met daarin de stappen om aan de slag te kunnen met de GO Work headset. Verder levert JLab ook een USB-C laadkabel mee en een verloop van 3,5 millimeter naar USB-C. Op de headset zelf zit geen 3,5 millimeter aansluiting, wat wel onhandig is mocht de headset toch bedraad willen gebruiken.

Qua gevoel voelt de headset redelijk aan, maar de knopjes lijken wat los in de behuizing te zitten waardoor het wat rammelt. Ook het kussentje aan de bovenzijde van de hoofdtelefoon had iets dikker en zachter mogen zijn.

Geluidskwaliteit en gebruik

Het koppelen van je Bluetooth device is zo geregeld en al snel kunnen we “aan het werk”. Wat handig is aan de GO Work is dat het multipoint ondersteunt waarmee je dus met twee apparaten tegelijk verbonden kunt zijn. Handig voor bijvoorbeeld het verbinden met je computer en telefoon tegelijk. Zo is het mogelijk om te telefoneren en wanneer je even geen belletje verwacht zonder poespas te kunnen schakelen naar je werk-playlist.

De kwaliteit van de muziek via de headset is wat flets omdat het vooral wat hoog mist, net als bij de Jbuds Air ANC is ook de bas weer goed vertegenwoordigd. We hebben nog getest of er verschil is tussen via Bluetooth en bekabeld luisteren maar ook daar is het geluid wat flets. Door de volumeknoppen tegelijk in te drukken kan je schakelen tussen een muziek en stem equalizer, dat komt vooral van pas bij het telefoneren.

Telefoneren is geen enkel probleem en we zijn aan de andere kant van de lijn goed te verstaan. Je kunt de microfoon twee kanten op draaien, waardoor je zelf kunt kiezen of je de microfoon links of rechts langs het gezicht wilt hebben. Daarnaast kan je de microfoon muten en de knoppen op de headset gebruiken om bijvoorbeeld een telefoontje te beantwoorden.

In de praktijk is de batterijduur zo’n 40 uur waarmee je een gemiddelde werkweek wel door kunt komen zonder naar de lader te grijpen. Opladen verloopt via het meegeleverde blauwe kabeltje!

Beoordeling

De JLab GO Work headset is een prima overweging als je een betaalbare headset zoekt voor je thuiskantoor. Wel is de audiokwaliteit als het gaat om het spelen van muziek wat flets, maar goed geschikt voor het voeren van telefoongesprekken of een Teams-vergadering!

Je de JLab GO Work kun je voor een paar tientjes aanschaffen bij Bol.com en Amazon.