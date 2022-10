De vergeten telefoon: Sony Ericsson Jalou

Voor vrouwen werden tot enkele jaren geleden pareltjes van telefoons uitgebracht. Met zachtroze effecten, in mooie vrouwelijke kleuren of met speciale accessoires. Een voorbeeld hiervan is de Sony Ericsson Jalou. We bespreken het toestel in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Sony Ericsson Jal0u

In 2009 bracht Sony Ericsson een modebewuste telefoon uit; de Sony Ericsson Jalou. Het merk voorzag het toestel van een stijlvol design met speelse lijnen en effecten. Het design leek meer op een edelsteen met een glossy afwerking. De Jalou was een clamshell toestel en kon dus opengeklapt worden. Op het klepje zat een (verborgen) tweede beeldscherm dat op kon lichten bij bijvoorbeeld een inkomende oproep. Het klepje kon echter door de effecten ook als spiegel gebruikt worden; ideaal om te kijken of de make-up nog goed zit. Ook binnenin was er de glossy afwerking met een modieuze uitstraling. Kenmerkend waren ook de numerieke toetsen die op diamantjes leken.

Kleuren

Met een lengte van slechts 73 millimeter (dichtgeklapt) was het toestel niet langer dan je favoriete lipstick, zo was de belofte van de fabrikant. Sony Ericsson bracht de SE Jalou F100 uit in verschillende kleuren. Zo was deze er in het Aquamarine Blue, Deep Amathyst en Onyx Black. De meest bijzondere was toch wel de roze gekleurde Dolce & Gabbana. Dit model was voorzien van 24-karaats goud en werd geleverd in een satijnen tasje om het toestel te beschermen. Ook de meegeleverde headset had gouden accenten, zodat deze helemaal in de stijl was van de luxe Jalou. Verder vond je op deze versie speciale Dolce & Gabbana content zoals foto’s, video’s, thema’s en kon je de D&G blog volgen via de RSS-feed.

Aan boord van de Sony Ericsson Jalou was een 2,0 inch scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Aan de buitenkant was er een 1,3 inch monochroom display. De Jalou woog slechts 84 gram, een gewicht die je nu niet meer tegenkomt bij smartphones. Het toestel was verder uitgerust met Bluetooth, een FM-radio en 100MB aan werkgeheugen. De camera van de Sony Ericsson telde 3,2 megapixel en liet je filmen in 320p. TrackID, het oude Shazam om het maar zo te zeggen, was een populaire tool van Sony Ericsson en deze was ook aanwezig op de Jalou.

De prijs van de Sony Ericsson Jalou lag rond de 150 euro. De prijs van de Dolce & Gabbana editie heb ik helaas niet meer kunnen achterhalen. Wel deze mooie officiële pagina uit het archief kunnen trekken.



