De vergeten telefoon: Sony Ericsson Spiro uit 2010

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bekijken we de Sony Ericsson Spiro nader. Deze telefoon verscheen in 2010, in de tijd dat de smartphone aan de opmars begon.

Sony Ericsson Spiro

Het jaar 2010 was een belangrijk jaar voor Sony Ericsson, het merk dat tegenwoordig gewoon ‘Sony’ heet. Het merk kwam namelijk in dat jaar met haar eerste Android-smartphone; de Sony Xperia X10. In dat jaar verschenen echter ook nog de ‘gewone’ toestellen; zoals de Sony Ericsson Spiro, die we vandaag behandelen in ‘De vergeten telefoon’.

In de zomer van 2010 presenteerde Sony dit toestel, als opvolger van de door ons eerder besproken Sony Ericsson W205. De Spiro werd neergezet als een Walkman-phone, zogezegd een ideaal toestel voor de muziekliefhebber dus. Hiervoor had de telefoon een FM-radio aan boord en natuurlijk een muziekspeler. Het bedienen van de muziekspeler ging via de navigatietoets onder het scherm. Deze bood je de mogelijkheid om je muziek te pauzeren of naar een ander nummer te skippen. Je kon ook gebruik maken van Track ID, de voorloper van Shazam. Middels PlayNow kon je content kopen.

De Sony Ericsson Spiro had wel wat invloeden uit de smartphonereeks die Xperia heette. Dit zagen we bijvoorbeeld terug in de interface met de bekende blauwe kleur, welke weer anders werkte dan bij voorgaande SE-modellen. De stijvolle telefoon had ook integratie voor sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, al ging dat natuurlijk wel via een GPRS- of EDGE-verbinding.

Er was slechts 5MB aan geheugen, waardoor een geheugenkaart wel een must was. Hiermee kon het geheugen namelijk uitgebreid worden. Achterop zat een eenvoudige 2 megapixel camera, zonder de toevoeging van een flitser. WiFi was niet op het toestel aanwezig, wel Bluetooth en je kon gebruik maken van de 3,5 millimeter aansluiting. Het scherm had een grootte van 2,2 inch en had een resolutie van 320 x 240 pixels.

Sony Ericsson bracht de Spiro uit voor een bedrag van rond de 60 euro. Het toestel verscheen in verschillende kleuren; rood, zilver, groen, roze en zwart. Daarbij kon je ook nog kiezen voor de witgekleurde Spiro.



Sony Ericsson Spiro samengevat in 3 punten: