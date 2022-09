Anker PowerWave II Stand review: draadloos laden op je nachtkastje

Beschikt jouw smartphone over draadloos opladen en zoek je nog een fraaie oplader voor op je nachtkastje of bureau. Dan is de Anker PowerWave II Stand allicht een mooie aanvulling. Wij hebben de lader getest en het resultaat lees je in onze Anker PowerWave II Stand review.

Anker PowerWave II Stand review

We vinden de Anker PowerWave II stand in een doosje met daarin ook een adapter en een korte gebruikershandleiding. Opvallend is wel dat er is gekozen voor een ronde plug en niet voor een USB-C aansluiting. Daarmee zou je de stand wat makkelijker van stroom kunnen voorzien. De Anker PowerWave II voelt degelijk aan blijft goed staan als we met een aantal verschillende smartphones de stabiliteit testen.

Opladen en ondersteuning

We pakken een aantal geschikte telefoons voor het testen van het draadloos opladen. Vrijwel direct start het oplaadproces, wat opvalt is dat de draadloze techniek ook voor wat warmte ontwikkeling zorgt. Anker claimt dat je de lader kunt gebruiken met telefoonhoesjes van maximaal 5 millimeter dik. Met een aantal smartphones hebben we dit getest en kunnen bevestigen dat het laden met een case werkt. Je kunt de telefoon zowel horizontaal als verticaal positioneren, zolang het laadgedeelte van de smartphone maar goed op het oplaadgedeelte van de stand is gepositioneerd.

Draadloos opladen gaat langzamer dan het opladen via de reguliere methode, maar is een interessante en elegante oplossing voor bijvoorbeeld een kantoorbureau. Het maximale afgegeven vermogen bedraagt 15 watt. Natuurlijk is dat ook afhankelijk van de gebruikte smartphone.

Beoordeling

Ben je op zoek naar een draadloze lader die er netjes uitziet en met een case functioneert dan is de PowerWave II van Anker allicht de geschikte kandidaat. De adapter van de PowerWave II stand is wat lastig te vervangen door het gebruik van een standaard laadplug. De lader heeft een adviesprijs van 50 euro maar kan bij sommige winkels al voordeliger aangeschaft worden zoals Bol.com, Amazon, GSMpunt en Belsimpel.