Asus Zenfone 9 review: krachtige smartphone in compact jasje

Asus is geen onbekende naam in de technologiewereld. Het merk is vooral bekend van computers, maar maakt ook smartphones. Zo ook deze compacte Asus Zenfone 9. Wij hebben hem de afgelopen weken getest, en onze bevindingen lees je in de Asus Zenfone 9 review.

Asus Zenfone 9 review

De smartphonewereld heeft er weer eens een compacte smartphone bij; de Asus Zenfone 9. Een high-end smartphone nog wel. En dat is best bijzonder, want dit segment wordt door eigenlijk geen enkele fabrikant meer bedient. Sony heeft jarenlang de Compact-reeks aangehouden, maar is daar ook mee gestopt. Nu is er ook nog de Samsung Galaxy S22, al zouden we die het predicaat ‘compact’ niet snel geven.

Smartphones zijn in de afgelopen jaren veel groter geworden, en lang niet iedereen zit daar op te wachten. Met de Asus Zenfone 9 wil het merk deze markt aanspreken. De Asus Zenfone 9 is een naar eigen zeggen krachtige smartphone in een compacte behuizing. Tijd om hem eens aan de tand te voelen.

Verkooppakket

De Asus Zenfone 9 komt in een rechthoekige doos, waar direct alles in zit met hetgeen dat je nodig hebt. Dit betekent een 30W oplader met USB-C kabel en een hoesje waarmee de ergste klappen opgevangen kunnen worden. Uitstekend!

Design en interface

Asus richt zich met de Zenfone 9 op de consument die een compacte smartphone zoekt. Dat lijkt gezien de specificaties van het toestel ook zeker te gaan lukken. Zo compact als de jaren geleden verschenen Xperia XZ2 Compact van Sony bijvoorbeeld, of de Sony Ericsson Xperia X10 Mini, zo klein gaan we ze niet meer zien, maar de Zenfone 9 is wel degelijk kleiner dan vele concurrenten. De smartphone ligt goed in de hand met zijn formaat van 146,5 x 68,1 x 9,1 millimeter en een gewicht van 169 gram.

Aan de voorzijde van de Asus zien we een 5,9 inch OLED scherm met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz, helemaal klaar voor het high-end werk dus. De front-camera biedt een 12 megapixel lens. De zijkanten van het toestel zijn gevuld met de volumetoets en een speciale sneltoets. Hieraan kun je zelf een actie koppelen, waarmee bijvoorbeeld een app naar keuze wordt gestart als de knop tweemaal ingedrukt wordt, of wanneer de toets ingedrukt gehouden wordt. In deze knop zit ook de vingerafdrukscanner verwerkt, deze zit dus niet in het scherm zelf. De vingerafdrukscanner is overigens van prima kwaliteit en een lichte aanraking is voldoende om het toestel te ontgrendelen.

De achterkant van de Zenfone 9 kan ons wel bekoren. Deze is namelijk anders dan veel andere smartphones. De behuizing is vervaardigd uit zacht plastic en voelt een beetje lederachtig aan. Het zorgt voor net wat meer grip en een premium uitstraling. Of de achterkant überhaupt je smaak is, dat is persoonlijk. De cameramodule met twee grote lenzen trekken direct de aandacht. Daarnaast zien we aan de achterkant ook het nodige aan beeldmerken en teksten. Door de gigantische lenzen, die ook nog best wel wat uitsteken, wiebelt deze telefoon ook flink als deze op tafel ligt. Een hoesje kan dit minimaliseren of wegnemen. Aan de bovekant is de smartphone voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Interface

Asus gebruikt op de Zenfone 9 een eigen skin die over Android 12 ligt. Het werkt gebruiksvriendelijk, maar ik vind hem niet zo modern ogen als skins van andere fabrikanten. Het voelt soms net wat meer verouderd aan, zonder dat het storend is. De eigen invloed van Asus zien we onder andere in het scherm met de notificaties. Deze balk, die je uiteraard naar beneden kunt vegen, heeft grote icoontjes, waardoor de losse opties meer ruimte innemen dan bijvoorbeeld bij een Samsung. Storend is het niet, wel een kwestie van wennen.

Wat opvalt is dat taken snel uitgevoerd worden, traag is het toestel dan ook zeker niet. Verschillende zaken in de interface kunnen aangepast worden. Denk aan de scrolleffecten, de labelkleur van pictogrammen, het mapthema en ga zo maar door. Ook de thema-opties zoals we die kennen van Android 12 zijn in de skin van Asus verwerkt.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

De Asus Zenfone 9 is een high-end smartphone, en dus is alles aanwezig op het gebied van connectiviteit. Er is ondersteuning voor dual-sim, 5G support en natuurlijk de bekende zaken als Bluetooth, NFC en locatiebepaling via onder andere GPS. WiFi behoort ook tot de mogelijkheden en met geen van allen hebben we problemen ondervonden. Dit resulteert in zonder gedoe surfen over het web en prettige telefoongesprekken. Niets op aan te merken. Voor het bellen levert de fabrikant een eigen telefoon-app mee, maar kun je ook (uit de Google Play Store) eventueel die van Google zelf downloaden.

Multimedia: muziek en film

Multimedia is iets waar mensen hun smartphone vaak voor gebruiken. De bekende mogelijkheden zijn natuurlijk ook te vinden op de Asus Zenfone 9. Het luisteren van muziek kan bijvoorbeeld via de 3,5 millimeter aansluiting aan de bovenzijde van het toestel. Je kunt dus gewoon een eigen headset aansluiten; iets wat zeker in het hogere, duurdere segment zeldzaam is geworden. Asus geeft je natuurlijk ook een set speakers mee, welke een prima geluidskwaliteit aflevert.

Op het gebied van multimedia doet de Zenfone 9 ook prima. Hierbij is de beeldkwaliteit prima, net als de minimale en maximale helderheid.

Camera: foto en video

Asus heeft de Zenfone 9 uitgerust met een dual-camera welke best wel een stukje uitsteekt aan de achterkant. De camera-app is gemakkelijk te bedienen, al kan deze met het gebruik van de zoom-modus net wat handiger; die knop zit namelijk hoger. Opvallend is dat Asus een zoom-functie aanbiedt. De telefoon heeft namelijk geen telelens, een feature die ik persoonlijk wel erg prettig vind. In plaats daarvan biedt het toestel wel een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 12 megapixel groothoeklens.

Als we kijken naar de gemaakte foto’s, kunnen we concluderen dat de Asus Zenfone 9 een prima camera heeft. De foto’s overdag zijn van goede kwaliteit, al kan het soms wat fletser worden op een zonovergoten dag. Geen overdreven kleuren of gekke contrastverschillen. Ook de groothoeklens levert doorgaans prima foto’s af. Met inzoomen, zonder de telelens dus, zijn er ondanks dat het geen optische zoom is, mooie plaatjes mee te maken.

In de avonduren kun je de nachtmodus gebruiken, indien je dit wenst. Met weinig licht is de kwaliteit op zich best aardig, al is binnenshuis soms aardig wat ruis waar te nemen. Daarnaast is het niet altijd een even mooie foto die bij donkere omstandigheden uit de camera komt rollen. Met de nachtmodus ingeschakeld worden de donkerste elementen in een foto verder opgelicht. De prestaties van de groothoeklens in de avond is minder goed, waarbij de foto’s soms dof zijn.

Foto’s die we met het toestel hebben gemaakt, vind je terug in het digitale fotoalbum.

Selfies en videocamera

Selfies schiet je met de 12 megapixel camera. De kwaliteit hiervan is prima te noemen, waarbij de kleuren goed afgestemd zijn op de werkelijkheid. De videokwaliteit is ook een pluspunt bij de Zenfone 9. Vooral de beeldstabilisatie verdient hierbij een pluim. Een video die we met de Zenfone 9 hebben gemaakt, vind je hieronder.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Asus Zenfone 9 wordt geleverd met een uitstekende processor; de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Deze levert alle kracht die je nodig hebt, zoals je mag verwachten in een high-end toestel. We hebben in de afgelopen weken geen vervelende haperingen of gekke dingen meegemaakt met het toestel.

Accuduur

De batterij van de Asus Zenfone 9 heeft een capaciteit van 4300 mAh. Deze accu kan opgeladen worden met een 30W lader, welke meegeleverd wordt met het toestel. Het volledig opladen van de batterij neemt ongeveer 75 minuten in beslag. Je kunt bij de batterij-instellingen aangeven dat met bepaalde zaken rekening gehouden moet worden. Zo is het mogelijk om het snelladen uit te schakelen, gepland op te laden tussen bepaalde tijdstippen en om een oplaadlimiet te hanteren, zodat er bijvoorbeeld niet verder dan 80 of 90 procent opgeladen wordt, om zo de accu in een zo’n goed mogelijke conditie te houden.

Met bovengemiddeld gebruik zien we aan het eind van de dag de batterijcapaciteit op 40 procent staan. We noteren hierbij een schermtijd van circa 2,5 uur. Dit betekent dat de smartphone ongeveer 4,5-5 uur schermtijd behaalt, wat bij het gebruik via WiFi nog meer kan zijn. Een hele nette score.

Updatebeleid

We hebben Asus gevraagd naar het updatebeleid voor de Zenfone 9. Hierbij weet het bedrijf te melden dat de smartphone twee Android OS-updates krijgt en twee jaar beveiligingsupdates. Voor een toestel in deze prijsklasse is dat echt wel heel erg minimaal. Er zijn veel toestellen op de markt die minder kosten en die veel langer bijgehouden worden qua updates. Absoluut een groot verbeterpunt voor Asus.

Beoordeling

We hebben de Asus Zenfone 9 meerdere weken uitgebreid getest en dat is ons uitstekend bevallen. Asus heeft een serieuze speler op de markt gebracht waarbij een wens van een grote groep consumenten vervuld wordt; een compact design. Dit zonder dat er grote concessies gedaan moeten worden op het scherm, de camera of de accuduur. Want dit zit namelijk allemaal wel goed bij de Zenfone 9.

Daarentegen mis ik wel de telelens die de mogelijkheden van de camera net wat meer verbreed. Daarnaast moeten we in de beoordeling even bijzondere aandacht schenken aan het updatebeleid van Asus. Voor een toestel van 800 euro kwam je enkele jaren nog goed weg met een belofte van twee Android-updates en twee jaar beveiligingsupdates; dat is nu echt niet meer van deze tijd. Een langere onderhoudsduur met security-patches en misschien nog een Android-update extra had de kroon op dit verder ontzettend fijne toestel kunnen zijn.

Kun je prima leven met het karige updatebeleid en zoek je een compacte smartphone? Dan zal de Asus Zenfone 9 je absoluut bevallen. Je kunt de telefoon vanaf nu kopen bij Belsimpel en Amazon.

Asus Zenfone 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro