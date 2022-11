WK Voetbal 2022 apps: de 6 beste apps om alles te volgen

De komende weken staan in het teken van het WK Voetbal in Qatar. Wil je niks missen van de wedstrijden en weten wat de scores en punten zijn, dan kunnen een aantal apps zeker niet ontbreken. Wat zijn de beste WK apps?

WK apps voor 2022

Van 20 november tot en met 18 december 2022 vindt het WK voetbal plaats. De voetbalwedstrijden zijn toegewezen aan Qatar, en dat is niet onopgemerkt gebleven. Het land lijkt het totaal niet nauw te nemen met mensenrechten. Zo is er veel te doen over de arbeidsomstandigheden van de arbeiders en worden ook mensen met een andere geaardheid zwart gemaakt. Toch mag Qatar de 64 wedstrijden die worden gehouden, organiseren.

Wanneer speelt Nederland?

Nederland is uitgeloot in poule A en zit in de groep met Senegal, Ecuador en Qatar. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is op 21 november om 17:00 uur Nederlandse tijd tegen Senegal. Op 25 november spelen we om datzelfde tijdstip tegen Ecuador en op 29 november speelt Oranje om 16:00 uur de wedstrijd tegen Qatar.

De beste apps

Er zijn een hoop bronnen en apps waar je je informatie vandaan kunt halen tijdens het WK voetbal van 2022. DroidApp zet de beste apps hiervoor voor je op een rijtje, zodat je niets hoeft te missen van de verschillende wedstrijden.

NOS

Via de app van de NOS kun je op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen rondom het WK voetbal in Qatar. Niet alleen voor het laatste nieuws rondom het voetbal, maar ook voor de komende wedstrijden. Tevens kun je in de NOS app overschakelen naar de livestream van de wedstrijden waarvan de NOS over uitzendrechten beschikt. Middels de push-notificaties die je via de app kunt inschakelen, ben je direct op de hoogte bij belangrijke gebeurtenissen.

Flashscore

De app van Flashscore kun je gebruiken voor alle voetbalwedstrijden van waar over ter wereld. Natuurlijk kun je de applicatie ook downloaden voor het WK voetbal in Qatar. Per dag kun je zien welke wedstrijden er gepland staan. Live kun je zien wat de tussenstand is, en het is ook mogelijk om te zien wie de scheidsrechter is, wat de opstelling is, samen met nog meer statistieken. In het tabblad ‘commentaar’ bij een wedstrijd wordt getoond welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden.

WK App 2022 – Speelschema

Een handige app voor het WK voetbal is van TorAlarm. Deze applicatie toont in het startscherm de verschillende wedstrijden die gespeeld worden, en ook zie je snel de groepen met de landen. In het wedstrijdoverzicht zie je direct wat de status is van de wedstrijd, wie wanneer heeft gescoord en in welk stadion de wedstrijd wordt gespeeld. Tevens wordt getoond wat de opstellingen zijn van de verschillende partijen. Via een melding op je vergrendelscherm kun je op de hoogte blijven van goals en de tussenstand.

Uitslagen voor WK Voetbal 2022

Een andere app die je kan helpen met de informatievoorziening rondom het WK voetbal, is de app ‘Uitslagen voor WK voetbal 2022’. Deze applicatie toont in het scherm de wedstrijden in een handig overzicht. Je ziet snel de groepsstanden en bij elke wedstrijd zie je een klokje staan. Hiermee kun je snel de push-notificaties inschakelen voor de wedstrijden. Verder krijg je in deze app ook de handige informatie voorgeschoteld die van pas komt.

OneFootball

De app OneFootball helpt je ook bij het WK voetbal in Qatar. Deze applicatie geeft niet alleen voor het wereldkampioenschap voetbal de wedstrijden door, maar ook voor alle andere competities in de wereld en natuurlijk ook de Eredivisie. Je moet voor het gebruik van deze app wel eerst een account aanmaken en een favoriete club selecteren. Je kunt een willekeurige club kiezen als je hier enkel komt voor het WK. Er wordt ook gerelateerd nieuws getoond in de app rondom de gekozen competitie.

Google

Google zelf is ook een erg handig hulpmiddel als je alles over het WK bij wilt houden. Zoek in de browser, of via Google Discover naar ‘WK’. Vervolgens krijg je een mooi overzicht te zien. Hier zie je direct de komende wedstrijden, maar kun je ook navigeren naar de standen, het nieuws rondom de competitie, de spelers en teams. Door op de drie puntjes te tikken kun je een snelkoppeling naar deze optie zetten op je startscherm, zodat je niet steeds opnieuw hoeft te Googlen.

Welke app gebruik jij het liefst om niks te hoeven missen van het WK voetbal? Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder dit bericht.