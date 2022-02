Een telefoon die velen niet eens zullen kennen, maar toch wel het één en ander te bieden had. Dat is de Panasonic X500, en we bespreken het toestel in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Panasonic X500

Met een voorliefde voor telefoons en smartphones, hebben we een leuke verzameling in bezit. Echter lang niet allemaal even interessante toestellen. Zo stuitte ik op de Panasonic X500. Panasonic bracht vroeger verschillende telefoons uit, al is het nu alweer een tijd stil. Zover bekend werd in 2019 een Android 9 Pie toestel uitgebracht. Veertien jaar eerder, in 2005, kwam er de Panasonic X500.

Deze telefoon was verkrijgbaar in het zilver, rood en in het wit. Het toestel was een zogenaamde slider, een schuiftelefoon. Vergelijk hem met een smartphone vandaag de dag en is zeker de helft kleiner. Kenmerkend voor de Panasonic X500 was het scherm (128 x 128 pixels) met daaronder de 5-richtingen navigatietoets en vier toetsen. Opengeschoven had je de numerieke toetsen. Aan de zijkant was een fysieke cameratoets geplaatst voor het maken van een foto.

Een kleine cameralens zat aan de achterkant van de telefoon, het was een VGA-camera van 0,3 megapixel. Op de batterijcover zien we een rubberen verdikking en uiteraard was destijds de accu nog verwisselbaar. Deze batterij had een capaciteit van 730 mAh.