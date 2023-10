De vergeten telefoon: Siemens CX70

In 2004 waren smartphones nog ondenkbaar, maar had elke telefoon wel een eigen feature. Zo ook de Siemens CX70. Het was voor mij de eerste telefoon waar ik met het, toen peperdure, mobiele internet kennis kon maken. In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ bespreken we de bijzondere Siemens CX70.

Siemens CX70

Siemens bracht jaren geleden verschillende toestellen uit. We gaan in deze rubriek terug in de tijd; naar de Siemens CX70 uit 2004. Hoewel Siemens onder de naam Gigaset nog (voornamelijk buiten Nederland) wel een soort van actief is in de mobiele telecommarkt, was dit jaren geleden heel anders. Siemens telefoons gingen als warme broodjes over de toonbank. Nu kennen we het merk voornamelijk in deze sector van huistelefoons.

Duur mobiel internet

Zelf was ik ook in het bezit van een Siemens CX70; het was mijn opvolger voor de Nokia 1100, ja, die met monochroom display. Ik weet nog goed dat ik toentertijd het toestel kocht bij T for Telecom met Telfort prepaid. Ik joeg er vele euro’s doorheen om gebruik te maken van een betaalde dienst van Buienradar en ik raakte onder de indruk van de (achteraf zeer teleurstellende) bewegende ruitenwisser als geanimeerde wallpaper van Jamba. Ik kon met mobiel internet voor zo’n 3 euro een bepaalde tijd het weer ophalen via internet, dus die kosten kwamen er ook nog bij. Het was al met al een duur grapje; zonde van je beltegoed, met de kennis van nu.

De Siemens CX70 was een uitgebreidere variant op de Siemens CX65 met 0,8MB meer geheugen en een andere kleur. Het was het eerste toestel met ondersteuning voor Push and Talk, een functie waarmee je met een groep een telefoon kon gebruiken als walkie-talkie. De Siemens CX70 was uitgerust met een TFT-scherm met 65K kleuren met een resolutie 176 x 132 pixels. Opvallend was de joystick onder het scherm waarmee je door de interface kon navigeren, deze voelde soms een beetje wankel aan.

Dynamic Lights

De functie waar ik het meest gek op was, was toch wel de feature ‘Dynamic Lights’. Boven het scherm zaten twee LED’jes die op konden lichten met het afgaan van de wekker, het opladen, een oproep, of gewoon ‘zomaar’. Er was namelijk een speciaal menu waar je je uit kon leven met verschillende lichtpatronen. Op de maat van deze patronen werd ook het trilsignaal aangepast. Dit was een bijzondere mogelijkheid op het toestel.

Siemens leverde de CX70 met een, voor die tijd erg verslavend, race-spelletje; 3D Rally. We hadden nog geen apps en dus was dat spel een uitkomst om je tijd mee te vullen. Dankzij de 3D Java Engine zou er een verbeterde ‘3D’-ervaring geboden worden voor het spelen van spelletjes. Verder was er een VGA (0.3 megapixel) camera, een krappe 10MB (niet uitbreidbare) interne opslagruimte en een 750 mAh accu.

De prijs heb ik helaas niet meer kunnen achterhalen, maar ik meen me te herinneren dat ik tussen rond de 130 euro heb neergelegd voor de Siemens CX70. Dit was wel in combinatie met Telfort prepaid-pakket, want de losse prijs lage rond de 200 euro. Van het toestel was geen goed filmpje te vinden op YouTube. Van de vrijwel vergelijkbare Siemens CX65 vonden we onderstaand filmpje;

Siemens CX70 samengevat in 5 punten: