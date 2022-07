De vergeten telefoon: Nokia 6220 uit 2003

In deze editie van ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2003. Bijna twintig jaar geleden werd de Nokia 6220 uitgebracht; een telefoon waar niet eens zo gek veel over is terug te vinden. Alle aandacht gaat namelijk naar de Classic, maar wat valt er allemaal te vertellen over dit toestel?

Nokia 6220

Zoek je naar informatie over de Nokia 6220, dan is de kans het grootst dat je uitkomt op informatie over de Nokia 6220 Classic. Die zullen we ongetwijfeld nog weleens behandelen in onze Vergeten-rubriek. Vandaag hebben we de ‘echte classic’, onder het stof vandaan gehaald; de Nokia 6220 uit 2003. Deze telefoon was een echt herkenbare Nokia, met een het ontwerp dat direct onthulde dat je met een Nokia te maken had. Dit betekent een scherm, met daaronder de bekende toetsindeling met de navigatietoets, snelkoppelingen naar bepaalde acties en knoppen die naar beneden toe wat smaller worden.

De Nokia 6220 had een 1,5 inch kleurenscherm, zij het met een laag aantal kleuren. Nokia leverde het toestel met een beperkt geheugen waarvoor er ruimte was voor slechts een aantal berichten en notities. De rest van de opties en mogelijkheden waren ook vrij beperkt. Wel was de telefoon nog uitgerust met infrarood en een camera. Deze camera bood een resolutie van 352 x 288 pixels, ofwel CIF. Hoge kwaliteit foto’s werden hier dus niet mee gemaakt. Filmen was hiermee niet mogelijk.

Het toestel van de Finnen bood GPRS en EDGE en had zelfs een WAP 2.0 xHTML-browser aan boord. Nokia voorzag de Nokia 6220 een FM-radio en daarmee was de lijst aan mogelijkheden wel rond. Het toestel verscheen in het grijs, zilver en goudachtig.

Nokia 6220 samengevat in 3 punten