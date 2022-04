De vergeten smartphone: Sony Ericsson P990 uit 2005

Sony Ericsson was er vroeg bij met de smartphones. In 2005 bracht de Zweeds-Japanse fabrikant de Sony Ericsson P990 uit; een smartphone met een opvallend ontwerp én Symbian. We bespreken hem deze week in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Sony Ericsson P990

De Sony Ericsson P990 was de opvolger van de eerder verschenen P910. De smartphone werd aangekondigd in oktober 2005, maar werd lange tijd uitgesteld, waardoor de Sony Ericsson pas in de zomer van 2006 op de markt kwam, ver voordat het bedrijf kwam met haar eerste Android-smartphone; de Xperia X10. De P990 had alles aan boord om de gebruiker in alle behoeften te voorzien, oké, bijna alles. De P990 werd gelanceerd als vlaggenschip van de fabrikant. Aan boord was het toestel voorzien van het UIQ 3-platform, dat gebaseerd was op Symbian OS 9.1.

Toetsenbord(en)

De P990 van Sony Ericsson viel vooral op door zijn design wat betreft het toetsenbord. Er was net als bij BlackBerry een volwaardig toetsenbord. Deze kon blauw verlicht worden in donkere omgevingen. Echter, wanneer je dit keyboard niet wilde gebruiken, kon je ook de bekende T9-invoer met losse (numerieke) toetsen gebruiken. Deze zaten op het klepje waarmee je het volwaardige toetsenbord weer kon ‘verbergen’. Echter kon je niet alleen met het toetsenbord je berichten tikken; Sony Ericsson leverde ook een stylus mee. Deze kon je opbergen in de behuizing van de telefoon.

Bediening

Het bedienen van de telefoon kon ook op verschillende manieren. Zoals met de genoemde stylus, maar ook met je vingers. De P990 was immers voorzien van een 2,7 inch resistief touchscreen. Met het klepje van de numerieke toetsen omhoog, kon je ook de navigatietoetsen gebruiken. Om te scrollen, bijvoorbeeld door je e-mails, kon je het tandwieltje aan de zijkant van de telefoon gebruiken. Aan de zijkant van de Sony Ericsson was het toestel ook voorzien van een cameratoets, een toets om snel de browser te starten en was er een opening voor een geheugenkaart. Verder was er een muziekknop, een terugknop en een vergrendeltoets. Dit alles aan de zijkanten van de de Sony Ericsson P990.

Aan de achterkant van de telefoon was een klepje te vinden, dat je met de speciale schroevendraaier kon verwijderen. Sony Ericsson heeft daar ook de 2 megapixel camera geplaatst, dit achter een ronddraaiende lenskap, waarmee de lens beschermd kon worden. Bovenop was het toestel van de Zweeds-Japanse fabrikant voorzien van een infraroodpoort, en verder was de Sony Ericsson P990 voorzien van WiFi, Bluetooth, een FM-radio en ondersteuning voor GPRS en UMTS. Ondersteuning voor EDGE ontbrak bij het toestel. Via de Sony Ericsson Application Shop kon je gratis en betaalde (Symbian-) apps downloaden. Voor het internetten was de smartphone automatisch al voorzien van Opera. Een app die ook al op het toestel was te vinden, was een scanner voor visitekaartjes.



Sony Ericsson P990 samengevat in 3 punten: