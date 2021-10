De vergeten telefoon: Sony Ericsson K200i uit 2007

Met de Sony Ericsson K-serie had de fabrikant een serie telefoons in het portfolio met een focus op de camera en het fotograferen met de telefoon. Dat zagen we ook terug bij de in 2007 uitgebrachte Sony Ericsson K200i. We bespreken het toestel in ‘De vergeten telefoon’.

Sony Ericsson K200i

De Sony Ericsson K200i is de volgende smartphone die we behandelen in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’. Het toestel vindt zijn oorsprong in 2007 en werd ook in ons land uitgebracht. Het toestel was vrij vierkant en voorzien van glanzende toetsen. De telefoon werd uitgebracht in het zwart en licht-champagne. Ondanks dat de K-serie zich op de camera is gericht, was dit niet direct terug te zien aan de specificaties van de telefoon. De K200i kreeg van Sony Ericsson namelijk slechts een VGA-camera met een resolutie van 0,3 megapixel.

Aan boord van de K200i zagen we een 1,6 inch STN-scherm met 65.000 kleuren en een resolutie van 128 x 128 pixels. Er was 2MB aan geheugen, en ruimte om uit te breiden was er niet. Gelukkig was de grootte van een gemaakte foto gering, waardoor dit niet al teveel ruimte innam. Foto’s die je had gemaakt kon je direct delen via MMS, of zelfs met een e-mailadres. Het schrijven van je bericht kon met de toetsen onder het scherm, die op hun beurt weer ondersteuning boden voor T9-invoer, zodat het typen van een bericht weer net wat sneller kon gaan.

Er waren verschillende key-features voor de telefoon. In die tijd waren dat hele andere functies dan hoe we die nu kennen. De Sony Ericsson K200i viel bijvoorbeeld mede op door het gebruik van de speaker; waarbij je een telefoonoproep dus ‘op de luidspreker’ kon zetten. Voor de Sony Ericsson K200i moest je destijds een bedrag neertellen van rond de 70 euro



Sony Ericsson K200i samengevat in 3 punten: