Ken je de Sony Ericsson S700i nog? Het toestel werd 16 jaar geleden uitgebracht en was voorzien van een draai-constructie, die ook wel swivel werd genoemd. We bespreken het toestel in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Sony Ericsson S700i

In deze editie bespreken we de in 2004 uitgebrachte Sony Ericsson S700i. Het toestel werd ook uitgebracht in Nederland en was voorzien van een draai-constructie. Hierdoor kon je het scherm opzij duwen waarna je toegang had tot de toetsen. dit zorgde er wel voor dat de telefoon erg dik was, met een dikte van maar liefst 24 millimeter. Door de afgeronde hoeken lag hij wel prettiger in de hand, maar werd hij beoordeeld als zwaar en groot.

De Sony Ericsson S700i was voorzien van een 2,3 inch display met een resolutie van 320 x 240 pixels. Hieronder zat de navigatietoets, en er waren nog enkele andere toetsen. Aan de zijkant was plaats voor een soort van LED-notificatie. Dit lampje lichtte op als je je telefoon op moest laden. Ook was er een toets om het toetsenbord te ontgrendelen. Als je een paar seconden niks deed, vergrendelde deze namelijk automatisch.

Aan de achterkant ging het er nog spannender aan toe. Het werd duidelijk dat de Sony Ericsson S700i alles in huis zou moeten hebben voor het maken van de beste foto. We zien namelijk een design zoals je dat alleen bij een echte cameratelefoon verwacht. De S700i had echter ‘slechts’ een 1,3 megapixel camera, aangevuld met een LED-flitser. Qua mogelijkheden bleef het wat beperkt. Niet heel gek voor de periode waarin de telefoon uitgebracht werd; 2004.

Sony Ericsson voorzag de S700i verder van van wat games, zoals darten en tennis. Er was een 780 mAh accu en slechts een opslagruimte van 32MB. Overigens kon je dit uitbreiden met een Memory Stick Duo met een maximum van 128MB. Het telefoonboek bood ruimte aan slechts 510 contacten.

De Sony Ericsson S700i werd uitgebracht in Nederland, alleen hebben we de prijs niet meer kunnen achterhalen. Wel werd het toestel door verschillende mensen als duur neergezet.



