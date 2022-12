De 6 beste apps van november 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand november ligt achter ons en we gaan de laatste maand van 2022 in; december! Eerst is het tijd om terug te blikken. Wat is het belangrijkste nieuws van november, en wat zijn de beste apps?

Android in november

Nog steeds aan het genieten van DroidApp 3.0? Inmiddels kun je onze nieuwe website al een ruime maand gebruiken. Op de website (en natuurlijk ook in de DroidApp app) heb je weer het nodige aan nieuws kunnen lezen. Wat was het belangrijkste nieuws van november?

Natuurlijk is dit weer de maand van de lijstjes en op de laatste dag van november verscheen Spotify Wrapped 2022. Op diezelfde dag heeft OnePlus een nieuw updatebeleid aangekondigd. Er geldt nu een verbod op de verkoop van Huawei in de Verenigde Staten en Samsung deelde haar Nederlandse updateschema voor de update naar Android 13 voor haar toestellen.

Nieuws was er ook over Netflix. De dienst maakt het nu mogelijk om uit te loggen op andere apparaten. Het kabinet maakt zich ondertussen zorgen over TikTok en de privacy daarvan. Disney+ verhoogt haar prijzen en Philips Hue Festavia is de nieuwe slimme kerstverlichting voor thuis. Google maakte bekend te stoppen met de Street View app.

Reviews

Xiaomi 12T Pro review: vlaggenschip voelt niet altijd als high-end

Anker Soundcore Space A40 review: complete oortjes voor nog geen 100 euro

Beste apps

In november hebben we verschillende apps besproken. Omdat ze nieuw zijn uitgebracht, een update hebben ontvangen of omdat ze gewoon een vermelding waard zijn. Een selectie hiervan hebben we hieronder voor je neergezet met de beste apps van november.

Tango

Nieuw in de Google Play Store is de (vernieuwde) Tango app. De tankstationketen heeft deze applicatie uitgebracht met een reeks handige mogelijkheden. Na registratie krijg je bijvoorbeeld 10 eurocent korting per liter en spaar je ook bij toekomstige tankbeurten voorkorting. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om tegoed op te bouwen. Dit kun je dan weer voor kortingen gebruiken of voor een parkeertransactie, want ook dat is mogelijk via de Tango app.

Health Sync

Geen statistiekjes, is niet gesport. Met de app Health Sync kun je de gegevens van verschillende apps combineren met elkaar en zo synchroniseren. Handig om bijvoorbeeld de gemeten activiteiten op je Samsung smartwatch met Samsung Health, of je Garmin apparaat, te synchroniseren met andere diensten zoals Google Fit. De applicatie doet dit allemaal voor je op de achtergrond, zodat je er verder geen omkijken meer naar hebt. Ideaal.

Albert Heijn

Een nieuwe functie staat klaar in de Albert Heijn app. De applicatie van de supermarkt helpt je direct met het vinden van het gekozen product in de supermarkt. Je kunt hierbij ook gebruik maken van augmented reality, waarbij je direct naar de juiste plek in de winkel wordt geleid. Tevens zie je op de plattegrond de plek in de winkel waar je het product kunt vinden. Uiteraard dien je hiervoor wel de voorkeursvestiging te selecteren.

Duolingo

Een andere applicatie die in de afgelopen maand een update aangeboden kreeg is Duolingo. Deze applicatie heeft een heel nieuw design gekregen, waarbij ook de manier van lessen leren totaal vernieuwd is. Het leren van een nieuwe taal gaat voortaan niet meer per hoofdstuk, maar per stap, waardoor het leren vergemakkelijkt moet worden.

Hive

Na de overname van Twitter door Elon Musk gingen aardig wat mensen op zoek naar een alternatief. Het werd Mastodon. We hebben ook geschreven over Hive. Anders dan andere sociale netwerken wordt er geen gebruik gemaakt van algoritmes en slimme technieken en zie je dus alles in chronologische volgorde. Alles over dit netwerk lees je in het artikel over Hive.

Sygic

Sygic een is bekende navigatie-app waarmee je letterlijk en figuurlijk alle kanten op kunt. De dienst heeft een update gekregen in november en dat resulteert in nieuwe functies. Je krijgt vanaf nu Real View en handige satellietkaarten. Daarbij zijn er nog andere toevoegingen gedaan in Sygic. Alle nieuwe functies in Sygic lees je in dit artikel.

Bonustip: DroidApp App

Met onze DroidApp app, die je gratis kunt downloaden voor Android, blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom Android, smartphones, providers en meer. Tevens vind je van iedere smartphone de actuele prijzen en specificaties.