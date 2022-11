Komt er een TikTok-verbod? Kabinet maakt zich zorgen over privacy

De ChristenUnie wil een verbod op het sociale netwerk TikTok. De coalitiepartij is van mening dat de app een gevaar vormt voor de privacy van de gebruikers. Ook het kabinet zou zich zorgen maken over de privacy van de app, die gegevens door zou kunnen sturen naar de Chinese overheid.

Een TikTok-verbod?

Als het aan coalitiepartij ChristenUnie ligt, komt er een TikTok verbod. De applicatie die enorm populair is vanwege de vele filmpjes die via de dienst gedeeld worden, heeft nu te maken met een aangepast privacybeleid en de angst is er dat gegevens doorgestuurd worden naar de Chinese overheid. Een verbod zou er voor moeten zorgen dat kinderen beschermd worden, zo stelt CU kamerlid Don Ceder. Volgens Ceder biedt TikTok onvoldoende bescherming aan kinderen, wordt de privacywetgeving geschonden en is het ook voornemens om data van gebruikers door te sturen naar China, zo schrijft de NOS. De overheid zou in moeten grijpen.

Opvallend is dat in India al een verbod geldt op TikTok. In China zelf heeft het sociale netwerk een andere versie van de app, waarbij je steeds maar 40 minuten de app mag gebruiken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen zegt de ontwikkelingen bij TikTok zorgelijk te vinden. Er gaat onderzocht worden wat er precies gaande is en wat eraan gedaan kan worden. Ze is van mening dat TikTok zich moet houden aan de wetgeving die in Nederland geldt.

TikTok is razendpopulair in Nederland. De applicatie telt in ons land alleen al 3,5 miljoen gebruikers, waarvan voornamelijk kinderen. TikTok ontkent in een reactie dat gebruikersgegevens gedeeld worden met de Chinese overheid, en dat dit ook niet zal gebeuren als dit gevraagd zou worden. Het beschermen van de privacy en de veiligheid van gegevens is een topprioriteit. Volgens het netwerk worden gebruikersgegevens opgeslagen in Singapore en de Verenigde Staten. Eerder deze maand kwam al in het nieuws dat Chinese TikTok-medewerkers toegang krijgen tot de gegevens van Europese gebruikers.