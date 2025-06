Samsung gaat inactieve Samsung accounts verwijderen: dit moet je doen

Samsung voert per 31 juli 2025 een nieuw beleid in rond inactieve Samsung accounts. Daarmee wil het bedrijf de gegevens van gebruikers beter beschermen die hun account lange tijd niet gebruiken. Volgens de nieuwe regels worden accounts waarop 24 maanden geen activiteit is geweest, automatisch verwijderd.

Verwijdering van Samsung accounts

Samsung voert veranderingen door in de voorwaarden van een Samsung-account. Inactieve accounts worden verwijderd. Het nieuwe beleid houdt in dat een Samsung account als inactief wordt beschouwd als er gedurende 24 opeenvolgende maanden niet is ingelogd of geen gebruik is gemaakt van Samsung-diensten of -producten met dat account. Activiteit wordt breed gedefinieerd: zowel het aanmaken van een account, het inloggen bij Samsung-services, als het gebruiken van een dienst terwijl men is aangemeld, telt als gebruik.

Wanneer een account als inactief wordt bestempeld, zal Samsung dit account verwijderen. Daarbij wordt niet alleen de toegang tot het account geblokkeerd, maar worden ook alle bijbehorende gegevens gewist. Deze gegevens kunnen later niet worden hersteld. Wel kan het zijn dat bepaalde informatie bewaard blijft, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving.

Niet alle accounts komen automatisch in aanmerking voor verwijdering. Samsung maakt enkele uitzonderingen op het nieuwe beleid. Zo worden accounts die zijn geregistreerd als familieaccount, accounts met een geschiedenis van het verzamelen of gebruiken van beloningspunten, en accounts die zijn gebruikt voor aankopen op Samsung.com, als actief beschouwd, ongeacht een recente activiteit.

Om ongewenste verwijdering van accounts te voorkomen, stuurt Samsung vooraf meldingen naar het bekende e-mailadres van de gebruiker. Op die manier kan een account hersteld worden.

Samsung raadt gebruikers aan om hun account minimaal eens per twee jaar te gebruiken om verwijdering te voorkomen. Dit kan eenvoudig door in te loggen bij een Samsung-dienst of -product, zoals een Galaxy-smartphone of Smart TV.