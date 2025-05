One UI 8: dit zijn alle nieuwe functies die Samsung toevoegt

Woensdag verscheen het nieuws dat Samsung het One UI 8 bètaprogramma open heeft gesteld voor geselecteerde toestellen. De update zal later dit jaar verschijnen, samen met Android 16. Nu delen we de functies die nieuw zijn, samen met screenshots van wat er veranderd is.

One UI 8

Samsung heeft de bètaversie van One UI 8 officieel uitgebracht. De update is gebaseerd op Android 16 en brengt een reeks verfijningen en toevoegingen, gericht op gebruiksgemak, productiviteit en toegankelijkheid. Hoewel het geen grote visuele herziening betreft zoals zijn voorganger One UI 7, bevat One UI 8 wel tal van gerichte verbeteringen over verschillende systeemonderdelen.

Betere productiviteit en bestandsbeheer

Een van de opvallende wijzigingen is de vernieuwde Quick Share-ervaring. Bestanden delen kan nu via speciale tabbladen ‘Verzenden’ en ‘Ontvangen’, los van het reguliere deelmenu. Deze wijziging sluit aan op bredere plannen voor Quick Share-integratie binnen Android.

Ook de app ‘Mijn bestanden’ is verbeterd. Categorieën staan nu duidelijker gepositioneerd bovenaan, en een nieuwe rij toont recent toegevoegde bestanden, inclusief voorbeelden van inhoud die is gedownload of aangemaakt.

Interface-updates en multitasking

De weer-app is voorzien van realistischere beelden en transparantere interface-elementen. Samsung Internet heeft eveneens een vernieuwd snelkoppelingsmenu gekregen dat meer mogelijkheden biedt tot personalisatie.

Voor multitasking is er ondersteuning toegevoegd voor een 90:10-verdeling in split-screenmodus, vergelijkbaar met de Open Canvas-functie van OnePlus. Deze modus biedt meer flexibiliteit bij het wisselen tussen apps, vooral op grotere schermen zoals tablets en opvouwbare apparaten.

Herinneringen en agenda in één lijn

De Herinneringen-app is herzien met een nieuwe interface, voorbeeldsjablonen en slimmere suggesties bij het aanmaken van taken. De Agenda-app ondersteunt nu ook herinneringen direct, waardoor schakelen tussen beide apps overbodig wordt. Gebruikers kunnen herinneringen aanmaken, beheren en herschikken binnen de agendaweergave.

Gezondheid, beveiliging en toegankelijkheid

In Samsung Health zijn nieuwe uitdagingen beschikbaar, zoals afstandslopen met vrienden. Gebruikers kunnen nu ook herinneringen instellen voor het registreren van voedselinname.

De beveiligde map op toestellen biedt uitgebreidere opties voor het verbergen van apps en meldingen. Daarnaast is het nu mogelijk om Bluetooth-hoortoestellen eenvoudiger te koppelen via de toegankelijkheidsinstellingen.

Verder zijn functies toegevoegd zoals zoomen met het Assistent-menu, muistoetsbediening via het toetsenbord, en het vergroten van het toetsenbord tijdens het typen.

Overige toevoegingen

One UI 8 introduceert ondersteuning voor Auracast-verbindingen via QR-codes, verbeterde profielkaarten bij contacten, en vernieuwde alarmgroepen met widgetopties. Bezoeken aan Samsung-servicecentra zijn eenvoudiger dankzij NFC- en QR-code-ondersteuning.

Hoewel One UI 8 niet revolutionair is in vormgeving, zet Samsung met deze update opnieuw in op verfijning en praktische verbeteringen binnen zijn ecosysteem. Het bètaprogramma is niet beschikbaar in ons land, alleen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.

Changelog

Samsung heeft de changelog van de One UI 8 update ook voor je klaargezet. Die vind je hieronder.

Productiviteit

Eenvoudiger bestanden delen met Quick Share

Bestanden verzenden en ontvangen was nog nooit zo eenvoudig. Tik op de knop Snel delen in de snelle instellingen om aan de slag te gaan. Je kunt bestanden ontvangen terwijl het scherm Snel delen open is en bestanden rechtstreeks vanuit Snel delen naar anderen verzenden.

Vind eenvoudig gedownloade bestanden

Vind snel het bestand dat je nodig hebt, zelfs als je de bestandsnaam niet weet. Je kunt bestanden nu filteren op basis van de app waarmee ze zijn gedownload. Werkt in de weergaven ‘Gedownload’ en ‘Recent’ in ‘Mijn bestanden’.

Vernieuwd Samsung Internet

Krijg snel toegang tot de functies die u nodig hebt. Het Samsung internetmenu is geoptimaliseerd om u eenvoudig toegang te geven tot de functies die u het meest gebruikt. U kunt de lay-out ook aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Handiger Al selecteren

Niet meer wachten. Wanneer je Al Select start, kun je nu direct een deel van het scherm selecteren.

Multitasking

Verbeterde weergaveondersteuning

De nieuwe Samsung DeX biedt meer mogelijkheden wanneer je hem aansluit op een externe monitor of tv. Je kunt kiezen uit een geoptimaliseerde schermresolutie tot WQHD en het scherm 90, 180 of 270 graden draaien.

Verbeterde splitscreenweergave

Terwijl twee apps openstaan ​​in de splitscreen-weergave, kun je de ene app tegen de rand van het scherm schuiven om hem gedeeltelijk zichtbaar te houden en tegelijkertijd de meeste aandacht aan de andere app te besteden. Tik op elk gewenst moment op de kleinere app om snel tussen de twee te schakelen.

Herinnering

Nieuwe herinneringsinterface

De Herinneringen-app is vernieuwd met categorieën bovenaan het scherm, waardoor je in één oogopslag kunt zien hoeveel herinneringen er in elke categorie zitten. Aangepaste categorieën kunnen met een snelle tik worden verborgen om meer schermruimte vrij te maken. Tik nogmaals om ze weer te laten verschijnen.

Nieuwe voorbeeldherinneringen

Ontdek de kracht van herinneringen. Voorbeelden van herinneringssjablonen zijn nu beschikbaar in de Herinnering-app. Bekijk deze herinneringen om te zien wat je kunt doen om belangrijke taken in je leven te beheren.

Voeg eenvoudig herinneringen toe

Het toevoegen van nieuwe herinneringen was nog nooit zo eenvoudig. Typ je herinnering in het vak onderaan het scherm. Er verschijnen suggesties terwijl je typt, waar je op kunt tikken om tijd te besparen. Je kunt checklists, locaties en afbeeldingen toevoegen met de knoppen onder het tekstvak. Of, als je helemaal niet wilt typen, tik je op het microfoonpictogram voor spraakinvoer.

Kalender

Herinneringen beheren in Agenda

Je kunt eenvoudig herinneringen aanmaken in de Agenda-app zonder de Herinneringen-app te openen. Wanneer je op de +-knop tikt, kun je kiezen tussen een gebeurtenis of een herinnering. Je kunt herinneringen ook naar je agenda slepen om ze opnieuw in te plannen.

Voeg snel gebeurtenissen toe

Wanneer je een evenement toevoegt in het snelmenu, krijg je suggesties voor evenementnamen en -tijden op basis van je eerdere evenementen. Tik gewoon op een van de suggesties om een ​​evenement toe te voegen zonder extra te typen.

Modi en routines

Nieuwe vooraf ingestelde routines

Bekijk de nieuwe, vooraf ingestelde routines voor het weer en andere geavanceerde omstandigheden. Gebruik ze zoals ze zijn, of pas ze aan je behoeften aan.

Nieuwe routinematige acties

Er zijn nieuwe acties beschikbaar voor het ophalen van gegevens uit de apps Klok, Agenda en Samsung Notes. Nadat u gegevens hebt opgehaald, kunt u deze gebruiken voor andere omstandigheden of acties in uw routine.

Samsung Gezondheid

Uitdagingen voor het lopen op afstand

Naast stappenuitdagingen kun je nu ook je vrienden uitdagen om te kijken wie het snelst een bepaalde afstand kan rennen. Stel bijvoorbeeld een doel van 50 km in en kijk wie er als eerste aankomt.

Herinneringen voor het vastleggen van voedsel

Blijf op schema om je caloriedoelen te halen. Je kunt nu herinneringen instellen voor het registreren van je voedselinname in Samsung Health.

Mededeling

Verbeterde profielkaarten

Het is gemakkelijker om je profielkaart te maken en te bewerken voor de perfecte lay-out met je naam en foto. Nadat je je profielkaart hebt gemaakt, kun je hem delen, zodat anderen hem kunnen zien wanneer je ze belt.

Bekijk opgenomen gesprekken in Contacten. Het is nu gemakkelijker om je eerdere gesprekken te bekijken. Opgenomen gesprekken verschijnen nu in de contactgeschiedenis.

Camera

Veeg omhoog of omlaag om de snelle bediening te openen. Krijg nog sneller toegang tot de snelle bediening in Camera door overal in het voorbeeldvenster omhoog of omlaag te vegen. Wijzig in de Camera-instellingen de optie Omhoog/omlaag vegen om de snelle bediening te openen.

Beveiliging en privacy

Verbeterde beveiligde map

Bewaar gevoelige apps en gegevens in een aparte, beveiligde ruimte op je telefoon. Je kunt nu Veilige Map instellen om apps te verbergen en meldingen te blokkeren wanneer je je telefoon vergrendelt. Je kunt je Veilige Map ook volledig verbergen en versleutelen voor maximale bescherming.

Toegankelijkheid

Knijpen en zoomen met het Assistent-menu

Het Assistent-menu biedt nu meer mogelijkheden om in en uit te zoomen op het scherm. Naast slepen met één vinger kun je het zoomniveau nu ook aanpassen door op knoppen op het scherm te drukken.

Bestuur muisacties met uw toetsenbord

Als u geen muis kunt of wilt gebruiken, schakelt u Muistoetsen in bij Toegankelijkheidsinstellingen. Dan kunt u uw fysieke toetsenbord gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen, te klikken, vast te houden en te scrollen.

Vergroot uw toetsenbord

Je kunt de toetsen op het schermtoetsenbord nu groter maken, zodat ze gemakkelijker te zien en te gebruiken zijn. Schakel ‘Toetsenbord vergroten tijdens het typen’ in de vergrotingsinstellingen in om het uit te proberen.

Koppel eenvoudig Bluetooth-hoortoestellen

U kunt uw Bluetooth-hoortoestellen nu rechtstreeks koppelen en verbinden via het scherm ‘Gehoortoestelondersteuning’ in de toegankelijkheidsinstellingen.

Nog meer verbeteringen

Maak eenvoudig verbinding met Auracast-uitzendingen

Met Auracast kun je audio van één apparaat naar meerdere luisterapparaten tegelijk uitzenden. Je kunt nu gemakkelijker verbinding maken met Auracast-uitzendingen door simpelweg een QR-code te scannen. Je kunt ook een QR-code genereren zodat anderen verbinding kunnen maken met je uitzending.

Verbeterde alarmgroepen

Je kunt nu bestaande alarmen aan een alarmgroep toevoegen door op de +-knop op het scherm Alarmgroep te tikken. Je kunt ook een alarmgroep toevoegen aan een widget op je startscherm, zodat je alle alarmen in de groep met één tik kunt in- of uitschakelen.

Krijg snellere ondersteuning

Profiteer van snellere check-ins wanneer u Samsung servicecentra bezoekt. U kunt NFC gebruiken of een QR-code scannen om basisinformatie zoals uw naam en telefoonnummer met medewerkers te delen zonder formulieren in te vullen. Uw gegevens worden versleuteld en zijn alleen toegankelijk voor Samsung-ondersteuningsmedewerkers.

Vernieuwde weersbeelden

De Weer-app biedt nu rijkere en realistischere beelden, zodat u de huidige weersomstandigheden intuïtief kunt begrijpen.

