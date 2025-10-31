Close Menu
    maandag 3 november
    Trending
    Samsung Galaxy S21 header
    Nieuws

    Samsung Galaxy S21-serie krijgt oktober-update; Android 16 voor Tab S8-serie

    Stefan HageDoor Bijgewerkt:Geen reacties2 minuten leestijd

    Samsung heeft een aantal nieuwe updates klaargezet voor zes modellen. Bij de Samsung Galaxy S21-serie gaat het om een nieuwe beveiligingsupdate. Bij de Galaxy Tab S8 tablets zien we de update naar Android 16 met One UI 8.

    Samsung Galaxy-toestellen bijgewerkt met update

    Samsung is begonnen met het updaten van de Samsung Galaxy S21-serie. De drie modellen; de Galaxy S21, S21+ en de S21 Ultra worden vanaf nu bijgewerkt met de beveiligingsupdate van oktober. DroidApp krijgt van verschillende lezers, waaronder Peter en Bram, de meldingen dat de update gedownload kan worden. De drie toestellen krijgen de security-patch, inclusief de patches van Samsung zelf. Afgaande op de changelog zijn er verder geen veranderingen of grote wijzigingen doorgevoerd. Wel pakken merken doorgaans deze gelegenheid aan om ook bugfixes en prestatieverbeteringen door te voeren.

    Samsung Galaxy S21+ menu

    Een update is er ook voor de Samsung Galaxy Tab S8-serie. De drie tablets in deze reeks worden geüpdatet naar Android 16. Dit uiteraard gecombineerd met One UI 8. Hierdoor heb je toegang tot nieuwe functies als de Now Bar, nieuwe animaties in de Samsung Weer-app en verschillende andere verbeteringen die Android 16 en de skin met zich meebrengt.

    Als je de update kunt installeren, krijg je een melding op je smartphone of tablet.

    Samsung Galaxy S21 productafbeelding
    Samsung Galaxy S21
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S21+ productafbeelding
    Samsung Galaxy S21+
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 429,00 euro
    Alle informatie
    Samsung Galaxy S21 Ultra productafbeelding
    Samsung Galaxy S21 Ultra
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen onbekend
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung Galaxy S21 FE header
    Samsung stopt updates voor Galaxy A52s, minder updates voor S21 FE13/10/2025
    Samsung Galaxy S22- en S21-serie krijgen beveiligingsupdate augustus
    Samsung Galaxy S22- en S21-serie krijgen beveiligingsupdate augustus29/08/2025
    ‘Samsung Galaxy S26-serie is vertraagd en komt pas in maart’
    ‘Samsung Galaxy S26-serie is vertraagd en komt pas in maart’24/10/2025
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje
    Samsung Galaxy Watch 8 review: vertrouwd in een nieuw jasje13/09/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp