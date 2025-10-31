Samsung Galaxy S21-serie krijgt oktober-update; Android 16 voor Tab S8-serie

Samsung heeft een aantal nieuwe updates klaargezet voor zes modellen. Bij de Samsung Galaxy S21-serie gaat het om een nieuwe beveiligingsupdate. Bij de Galaxy Tab S8 tablets zien we de update naar Android 16 met One UI 8.

Samsung Galaxy-toestellen bijgewerkt met update

Samsung is begonnen met het updaten van de Samsung Galaxy S21-serie. De drie modellen; de Galaxy S21, S21+ en de S21 Ultra worden vanaf nu bijgewerkt met de beveiligingsupdate van oktober. DroidApp krijgt van verschillende lezers, waaronder Peter en Bram, de meldingen dat de update gedownload kan worden. De drie toestellen krijgen de security-patch, inclusief de patches van Samsung zelf. Afgaande op de changelog zijn er verder geen veranderingen of grote wijzigingen doorgevoerd. Wel pakken merken doorgaans deze gelegenheid aan om ook bugfixes en prestatieverbeteringen door te voeren.

Een update is er ook voor de Samsung Galaxy Tab S8-serie. De drie tablets in deze reeks worden geüpdatet naar Android 16. Dit uiteraard gecombineerd met One UI 8. Hierdoor heb je toegang tot nieuwe functies als de Now Bar, nieuwe animaties in de Samsung Weer-app en verschillende andere verbeteringen die Android 16 en de skin met zich meebrengt.

Als je de update kunt installeren, krijg je een melding op je smartphone of tablet.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 429,00 euro