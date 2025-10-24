‘Samsung Galaxy S26-serie is vertraagd en komt pas in maart’

Meerdere verschillende berichten wijzen erop dat de komst van de Samsung Galaxy S26-serie is uitgesteld. In plaats van een release in januari, zou dit nu opgeschoven zijn met een aantal maanden. De schuldige: de Galaxy S26 Edge.

Galaxy S26-serie komt later

Het lijkt erop dat Samsung de Galaxy S26-serie pas op een later moment aankondigt. De fabrikant zou eerder van plan zijn om de drie devices in januari aan te kondigen. Een eerder gerucht meldde toen al dat Samsung de aankondiging met twee maanden zou vertragen, en de devices in maart 2026 zou uitbrengen. Dat bericht wordt nu kracht bijgezet, met een nieuw bericht. Een Koreaanse bron meldt dat de massaproductie van de Galaxy S26-modellen is uitgesteld.

De productie van de Samsung Galaxy S26 Ultra zou nu van start gaan in december. Vanaf januari zou dit ook gelden voor de Galaxy S26 en de Galaxy S26+. Aanvankelijk zou de productie van de drie modellen in december starten. Echter is dit veranderd, doordat Samsung de ontwikkeling van de Galaxy S26 Edge heeft geannuleerd. Dit zou weer het gevolg zijn van de slechte verkopen van de Galaxy S25 Edge, zo schreven we eerder.

Volgens de informatie zou Samsung nu verder gaan met de ontwikkeling van de Galaxy S26+ en hiervoor nog even de tijd willen nemen. De ontwikkeling van de Samsung Galaxy S26 en de Galaxy S26 Ultra zou wel al afgerond zijn. Door de vertraging in de productie, zou Samsung dus ook de release vooruit willen schuiven.