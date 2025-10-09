‘Samsung wil Galaxy S26 Ultra uitbrengen in Apple’s favoriete kleur’

Hoewel Apple vaak kritiek krijgt dat ze functies pas veel later introduceren dan Andorid-fabrikanten, gebeurt het maar wat vaak dat Android-merken stilletjes dingen van Apple overnemen. Het volgende in het rijtje, lijkt de kleur te zijn van de Samsung Galaxy S26 Ultra. Deze kennen we namelijk van Apple.

Galaxy S26 Ultra in Apple-kleur

Met de ‘Cosmic Orange’ kleur van de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max, heeft Apple een stijlvolle uitgesproken kleur in het aanbod zitten. Opvallend is dat bij het merk wit en zwart ontbreken, en die twee modellen alleen leverbaar zijn in het zilver, blauw en dus de oranje kleur. Samsung lijkt steeds meer onder de indruk te zijn van welke keuzes Apple maakt. Dat zagen we eerder al in de screenshots van One UI 8.5, met de Liquid Glass-interface. Nu is er nog een andere aanwijzing.

Volgens de nieuwe informatie van de doorgaans goed geïnformeerde leaker IceUniverse, brengt Samsung de Galaxy S26 Ultra in ieder geval in drie kleuren uit. Naast een zilveren en een wat gouden kleur, kiest Samsung ervoor om het toestel in een uitgesproken oranje kleur aan te bieden; eenzelfde kleur als die Apple bij de vlaggenschepen aanbiedt. Het is een nieuwe kleur in het portfolio, waar de Galaxy S25 Ultra naast enkele standaard kleuren alleen nog in een mintgroene en pink-gold kleur verscheen. Wel was de S25 er nog in het koraalrood. Samsung bracht wel de Galaxy S24 Ultra uit in een ‘Titanium Orange’ kleur, maar deze was duidelijk subtieler. Volgens insider Max Jambor zou “oranje het nieuwe zwart” zijn. Het is daarmee onduidelijk of Samsung de nieuwe S26 Ultra wel in het zwart uit zou willen brengen.

Onbekend is nog wanneer Samsung de nieuwe Galaxy S26-modellen aankondigt. Vermoedelijk is dat begin volgend jaar, en waarschijnlijk in januari, net als in voorgaande jaren.