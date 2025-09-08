Renders van Galaxy S26 Pro en Galaxy S26 Ultra verschijnen ook online

Het is een komen en gaan van nieuwtjes rondom de Galaxy S26-serie. Zagen we eerder al het Edge-model, is het nu tijd voor beelden van de Galaxy S26 Ultra en de Galaxy S26 Pro. Tevens komen we ook alvast de nodige specificaties te weten van de twee devices.

OnLeaks lekt S26 Pro en Ultra

Twee nieuwe modellen komen langs in het geruchtencircuit. Het gaat om de Samsung Galaxy S26 Pro en de Galaxy S26 Ultra. Van het weekend publiceerden we al de Galaxy S26 Edge renders, nu is het tijd voor de twee andere modellen uit de S26-serie. Het is de verwachting dat deze drie modellen samen hun debuut maken in het begin van 2026 en volgen daarmee de S25-serie op. Het standaard- en Plus-model zouden we niet meer gaan terug zien bij de reeks.

De Samsung Galaxy S26 Pro en Galaxy S26 Ultra zullen een vergelijkbaar ontwerp krijgen als de voorgaande serie. Toch zijn er wel enkele subtiele wijzigingen. Dit zien we vooral terug bij het camera-eiland. Bij het Pro-model is deze omhuld met een extra eiland en is deze ook wat verhoogd. Dit kennen we bijvoorbeeld ook van de Galaxy Z Fold 7. Bij het Ultra-model zien we vergelijkbare wijzigingen. De vierde camera bevindt zich samen met de laser-autofocus en de flitser rechts van de cameramodule. Het ontwerp van de Galaxy S26 Ultra lijkt wat meer afgerond dan de S25 Ultra.

Enkele specificaties zijn ook al uit de doeken gedaan:

Galaxy S26 Pro

6,7 millimeter dik

6,27 inch 120Hz scherm

Snapdragon 8 Elite 2 of Exynos 2600

Maximaal 12GB RAM – 512GB opslagruimte

Android 16 met One UI 8

50MP + 12MP groothoek + 10MP telelens

4300 mAh accu, 45W bedraad laden

Qi2 draadloos laden

Galaxy S26 Ultra

Formaat: 163,4 x 77,9 x 7,8 millimeter

6,9 inch 120Hz scherm

Snapdragon 8 Elite 2

Maximaal 16GB RAM – 1TB opslagruimte

Android 16 met One UI 8

200MP + 50MP periscoop + 50MP groothoek + 12MP telelens

5000 mAh accu, 60W bedraad laden

Qi2 draadloos laden

