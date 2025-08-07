‘Samsung werkt aan grotere accu voor Galaxy S26 Edge’

De geruchtenmolen over de Galaxy S26-serie draait al op volle toeren. Dit terwijl we de nieuwe smartphoneserie van Samsung pas in januari verwachten. Het nieuwste bericht gaat over de accucapaciteit van de Galaxy S26 Edge, en die zal een stukje groter zijn dan die van het huidige Edge-model.

Grotere batterij voor Galaxy S26 Edge

Samsung lijkt heilig te geloven in de populariteit van dunne smartphones. Niet alleen Samsung overigens; ook Apple is bezig met een iPhone 17 Air. Samsung kwam enkele maanden geleden met de Samsung Galaxy S25 Edge. Een dun toestel met een licht gewicht, maar daardoor wel ook een minder grote batterij. Volgens een betrouwbare bron zal Samsung de opvolger, de Galaxy S26 Edge, van een grotere batterij voorzien.

De huidige Galaxy S25 Edge heeft een 3900 mAh batterij. Het nieuwe model dat volgend jaar verwacht wordt, krijgt volgens Ice Universe een batterijcapaciteit van 4200 mAh. Een ander gerucht spreekt overigens erover dat de nieuwe Galaxy S26 Edge nog dunner zal worden; met een dikte van 5,5 millimeter. Uiteraard wordt ook gewerkt aan andere verbeteringen. Die zouden we terugzien in de camera met een 50 megapixel groothoeklens en een upgrade voor de chipset.

Als de berichten kloppen, dan bestaat de aankomende Galaxy S26-serie uit drie modellen. Dit zijn de Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Ultra en de Galaxy S26 Edge. Het ‘standaard’ model zou niet meer verschijnen in de S26-serie en de Plus-versie wordt vervangen door een Pro-model.