‘Samsung kiest voor Galaxy S26 Pro, in plaats van Plus-versie’

Samsung heeft verschillende plannen voor de Galaxy S26-serie. Eerder zagen we al de hogere laadsnelheid voor de Ultra, maar ook andere dingen gaan veranderen. Er lijkt geen Galaxy S26+ te komen, wel een Galaxy S26 Pro’.

Galaxy S26 Pro is onderweg

Wanneer je een nieuwe smartphone kiest in het hoge segment van Samsung, dan is er in de huidige S25-reeks een hoop te kiezen. Maar liefst vier modellen zijn er te kiezen. Het zijn de Galaxy S25, S25+, de S25 Ultra en later kwam daar de Galaxy S25 Edge bij. Een vijfde model zit daarnaast ook in de pijplijn, waarbij geruchten rondgaan over de Galaxy S25 FE.

Bij de Samsung Galaxy S26-serie heeft Samsung de nodige veranderingen klaarstaan, zo blijkt uit geruchten. Het merk kwam woensdag al in het nieuws met een hogere laadkracht voor de S26 Ultra. Nu gaan er berichten over het middelste toestel van de S26-serie. Eerder kwamen al berichten voorbij dat Samsung zou stoppen met het Plus-model met de komst van de S26-modellen. Dat bericht komt nu wederom voorbij. Wel zou Samsung nu een ander plan bedacht hebben; in de vorm van de Samsung Galaxy S26 Pro.

In de GSMA database wordt melding gemaakt van de naam Galaxy S26 Pro. Er gaan ook nog geruchten dat de ‘normale’ Galaxy S26 ook niet uitgebracht wordt, maar dat nieuws blijven we met een korreltje zout nemen. Het Pro-model zou het modelnummer SM-S942 meekrijgen. Hierbij wordt hij uitgebracht met twee andere modellen; de Galaxy S26 Edge en Galaxy S26 Ultra. Volgens het bericht van de bron komen daarmee dus drie toestellen uit; een andere strategie dan bij eerdere smartphoneseries van het merk.

Meer details verwachten we richting de aankondiging. Waarschijnlijk wordt de telefoonserie officieel in januari 2026 aangekondigd.