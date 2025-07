‘One UI 8.5 details onthullen Galaxy S26 Ultra met 60W laden’

Verschillende merken bieden smartphones aan die je weer razendsnel kunt opladen. Samsung gelooft hier nog wat minder in, en blijft op dit moment steken op maximaal 45W bij het topmodel. De Galaxy S26 Ultra kan mogelijk nog sneller laden, zo blijkt uit nieuwe aanwijzingen.

Kan de Galaxy S26 Ultra nog sneller laden?

Samsung blijft vrij bescheiden als we kijken naar het snelladen van de telefoons. De Galaxy S25 Ultra, de high-end smartphone van dit moment, blijft bijvoorbeeld steken op een maximale laadsnelheid van 45W. De aankomende Galaxy S26 Ultra lijkt hier een schepje bovenop te doen. Dit blijkt uit aanwijzingen van One UI 8.5, de nieuwe skin van Samsung, welke op een later moment verwacht wordt.

In One UI 8.5 wordt namelijk gerept over een hogere laadsnelheid voor de high-end smartphone die volgend jaar aangekondigd zal worden. Samsung zou de Galaxy S26 Ultra namelijk uit willen rusten met een laadsnelheid van 60W. Dat is voor Samsung begrippen een duidelijke vooruitgang. Toch is het minder dan verschillende andere merken aanbieden. Zo zien bij OnePlus, Motorola en Xiaomi regelmatig toestellen met een laadsnelheid die uitkomt op 80W (zoals bij de OnePlus 13) en 120W (zoals bij de Poco F7 Ultra).

Hoewel de 60W oplaadsnelheid een duidelijke stap omhoog is, lijkt het erop dat Samsung nog wat voorzichtig is met de nieuwe batterijtechnieken en eigenschappen. Dat is niet heel vreemd, gezien het enorme debacle met de Galaxy Note 7. Het is nog afwachten of Samsung kiest bij de S26-serie voor zogenaamde siliciumkoolstofbatterijen, die nu in opmars zijn. Een grotere capaciteit neemt daardoor minder ruimte in.

De Galaxy S25-serie werd in januari aangekondigd. We verwachten de Galaxy S26-serie ook rond die maand, in het nieuwe jaar.

