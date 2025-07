Samsung Galaxy S25 FE: kleuren en opslagvarianten onthuld

Er zit een nieuwe smartphone aan te komen in de Samsung Galaxy S25-serie. De fabrikant komt vermoedelijk in september met de Galaxy S25 FE. Over de smartphone is nu meer informatie bekend.

Galaxy S25 FE: meer details bekend

Een vijfde lid in de Galaxy S25-serie is onderweg. De laatste toegevoegde telefoon in de serie is de Galaxy S25 Edge, maar Samsung zal nog een extra model toevoegen in de vorm van de Samsung Galaxy S25 FE. Het toestel gaat al wat langer rond in het geruchtencircuit. Nu gaan er berichten rond over enkele specificaties.

De Galaxy S24 FE

Samsung zou de Galaxy S25 FE uitbrengen met 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB en 256GB. Volgens de bron komt de telefoon uit in vier kleuren. Hierbij gaat het om marineblauw, ijsblauw, zwart en wit. Een aantal van deze kleur kennen we van de huidige Galaxy S-serie. Verdere details ontbreken nog over de Galaxy S25 FE.