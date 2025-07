Samsung voegt slimme batterijbescherming toe aan Galaxy Watch 8

Met de introductie van de Galaxy Watch 8-serie voegt Samsung een kleine, maar belangrijke vernieuwing toe: een functie die de batterij van je smartwatch beschermt tegen onnodige slijtage.

Galaxy Watch 8 met accubescherming

In het nieuwe One UI 8 Watch is een instelling opgenomen die het opladen van je horloge automatisch stopt zodra de batterij 90% bereikt. Pas wanneer het niveau zakt tot 85%, wordt het opladen hervat. Op die manier blijft je horloge opgeladen tussen de 85% en 90%. Je kunt deze optie zelf activeren via het menu Instellingen > Batterij, onder de naam Batterijbescherming.

Waarom dit relevant is? Veel mensen laden hun apparaten dagelijks volledig op, maar dat is op de lange termijn niet het beste voor de gezondheid van de batterij. Een lithium-ion batterij slijt sneller als hij constant tot 100% wordt opgeladen. Dat geldt niet alleen voor telefoons, maar ook voor smartwatches. Hoewel smartphones al langer slimme laadopties bieden, was dat bij horloges tot nu toe minder vanzelfsprekend.

Samsung kiest bij de Galaxy Watch 8 voor een relatief milde beperking, waarbij de batterij dus maximaal tot 90% wordt opgeladen. Ter vergelijking: sommige smartphones stoppen al bij 80%. Dat verschil is waarschijnlijk bewust gekozen, omdat smartwatches kleinere batterijen hebben en gebruikers verwachten dat ze toch een volle dag meegaan.

Voorlopig is de functie alleen beschikbaar op de Galaxy Watch 8-serie, maar het is goed mogelijk dat Samsung de optie later via software-updates ook naar oudere modellen brengt. Dat is op dit moment nog niet bevestigd, maar met de bredere uitrol van One UI 8 Watch wordt dat waarschijnlijk snel duidelijk.