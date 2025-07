Samsung’s Now Bar krijgt grote upgrade met One UI 8

Samsung introduceerde bij de Galaxy S25-serie en andere nieuwe modellen, de Now Bar. Hiermee krijg je in één oogopslag handige informatie. Nu zijn er aanwijzingen dat de Now Bar door Samsung met de komst van One UI 8 flink uitgebreid wordt.

Now Bar wordt uitgebreid

Als je gebruikmaakt van de Now Bar op je Samsung-toestel, dan staat je binnenkort een mooie uitbreiding te wachten. Met de komst van One UI 8 breidt Samsung de mogelijkheden van deze swipebare kaartenbalk flink uit. Tegen het einde van 2025 kun je ondersteuning verwachten voor tot wel 35 apps en diensten, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van de 20 apps die momenteel worden ondersteund in One UI 7.

De Now Bar, die eerder dit jaar werd geïntroduceerd op de Galaxy S25-serie, is een carrousel van kaarten die je vanaf het vergrendelscherm kunt openen. Zonder je telefoon te ontgrendelen krijg je toegang tot informatie of bedieningselementen van apps zoals Samsung Klok, Google Maps of Uber. Dat maakt het een handige manier om snel iets te doen of zien zonder omwegen. De functionaliteit kennen we al van Apple met Live Activities.

Wat nieuw is in One UI 8, is dat de Now Bar nu ook beschikbaar wordt op het coverscherm van de Flip-toestellen. In de handleiding voor de Galaxy Z Flip 7 benadrukt Samsung dat realtime meldingen van apps via de Now Bar nu direct op dat kleinere scherm worden weergegeven. Handig en meer toegankelijk als je het scherm dicht hebt van de Flip.

De uitbreiding van app-ondersteuning wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe API in Android 16, waarop One UI 8 is gebaseerd. Deze API biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om zogenaamde ‘Live Notifications’ te creëren. Hoewel de meeste apps van derden die nog niet gebruiken, is het aannemelijk dat meer apps zullen volgen naarmate ontwikkelaars de nieuwe mogelijkheden omarmen.

Welke specifieke apps erbij komen, is nog niet bekendgemaakt.