Samsung rolt juli-update uit voor Galaxy S22-, S23-serie en A55

Acht smartphones van Samsung krijgen vanaf nu de update aangeboden van juli. De nieuwste security-patch is beschikbaar voor de Samsung Galaxy S23-modellen, de S22-serie, net als voor de Galaxy A55.

Juli-update voor S22, S23 en A55

In totaal krijgen acht toestellen van Samsung de nieuwe beveiligingsupdate van juli aangeboden. We horen van DroidApp-lezer Bert dat zijn Galaxy S23 Ultra is bijgewerkt met de update van juli. De update is vanaf nu beschikbaar voor de gehele Galaxy S23-serie. Dit betekent dat ook de S23, S23+, S23 Ultra en de S23 FE door Samsung geüpdatet worden in Nederland en België. Ook in andere landen wordt de update vanaf nu verspreid.

Dat is niet de enige reeks die bijgewerkt wordt. Frank meldt ons dat de Galaxy S22-serie de update eveneens mag binnenhalen. In de changelog merken we, net als bij de S23-serie dat er verder geen grote veranderingen zijn doorgevoerd. Enkel de nieuwe beveiligingsupdate wordt doorgevoerd; al is het goed mogelijk dat de fabrikant ook deze keer weer verbeteringen heeft doorgevoerd op het gebied van bugfixes en optimalisaties. De update kan gedownload worden voor de Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra.

Tot slot kan ook de Samsung Galaxy A55 de update verwachten. De smartphone van het merk krijgt de update aangeboden. Net als bij de andere modellen bestaat de update eigenlijk uit twee delen. Eén deel is met patches van Google, het andere deel is van Samsung met Samsung’s eigen patches.

Zodra je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel. Eventueel kun je ook via de software-instellingen van je toestel handmatig controleren op updates.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 606,00 euro