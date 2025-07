Samsung werkt aan Galaxy Buds 3 FE oordopjes: foto’s uitgelekt

Een nieuwe set oordopjes van Samsung is onderweg. De fabrikant werkt aan de Galaxy Buds 3 FE. Deze Fan Edition-earbuds zijn uit de doeken gedaan door Evan Blass. We zien een bekend ontwerp, maar wel met wat veranderingen.

Samsung Galaxy Buds 3 FE uitgelekt

We hebben net goed en wel de aankondiging van de nieuwe foldables van Samsung gehad, en dus ook de geruchtenstroom ervan; nu gaan we over op een volgend product. Samsung werkt volgens de betrouwbare leaker Evan Blass aan een nieuwe headset voor in de Galaxy-lijn. Het gaat om de Galaxy Buds 3 FE, en wordt dus in de lijn van de Fan Edition-producten geplaatst.

Op het moment van schrijven is er behalve deze foto nog niet meer beeld van het product. De earbuds hebben een vergelijkbaar ontwerp als de Galaxy Buds 3 Pro, welke we eerder uitgebreid hebben besproken in de Galaxy Buds 3 Pro review. Ze vielen onder andere op door de LED-lampjes in de steeltjes. Of de LED-lampjes ook in de FE-versie zitten, is nog niet bekend.

Het ligt voor de hand dat Samsung concessies zal doen om de Galaxy Buds 3 FE voor een lagere prijs aan te bieden. Wel is het interessant dat hiervoor niet het ontwerp van de Galaxy Buds 3 overgenomen wordt, maar van het Pro-model. Wanneer Samsung de nieuwe earbuds aankondigt, is nog niet bekend.