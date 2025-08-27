Samsung Galaxy S26 Ultra: geen grotere batterij, nieuw camera-eiland

De Galaxy S26-serie komt eraan, en zoals altijd gaan er al maanden geruchten rond. Voor de Galaxy S26 Ultra lijkt het erop dat Samsung aan de ene kant vasthoudt aan het vertrouwde, terwijl er aan de andere kant juist opvallende veranderingen op komst zijn.

Geen grotere batterij in Galaxy S26 Ultra

Uit nieuwe documentatie van het Chinese Quality Certification Center blijkt dat Samsung opnieuw een 5000 mAh-batterij gebruikt voor de Ultra-variant. Hoewel sommige leakers eerder een upgrade naar 5500 mAh voorspelden, lijkt dit niet het geval. Toch betekent dat niet dat er niets verandert. Samsung zou namelijk de laadsnelheid verhogen van de vertrouwde 45W naar 60W snelladen. Daarmee wordt een veelgehoorde wens van gebruikers alsnog vervuld.

Door vast te houden aan 5000 mAh kan Samsung de Ultra bovendien dunner maken, naar verluidt naar minder dan 8 mm dikte. Voor de andere modellen in de S26-serie wordt ook aanpassingen verwacht: de Galaxy S26 Edge zou een batterij van 4200 mAh krijgen, terwijl de nieuwe Galaxy S26 Pro waarschijnlijk 4300 mAh krijgt.

Design: een groot camera-eiland

Het uiterlijk van de Ultra kan volgend jaar ingrijpend veranderen. Sinds de S22 Ultra kiest Samsung voor losse cameralenzen op de achterkant, maar bij de S26 Ultra zou dit plaatsmaken voor een groot camera-eiland. Daarmee sluit Samsung opnieuw aan bij een trend die ook Apple volgt: de aankomende iPhone 17 Pro en Pro Max krijgen eveneens een groot eiland.

De keuze voor dit ontwerp is niet alleen esthetisch, maar ook functioneel. Volgens een Koreaans rapport maakt het grotere eiland ruimte voor verbeterde camera’s, waaronder een nieuwe 200 megapixel hoofdcamera met een 1/1.1”-sensor van Sony en een verbeterde telelens. Daarnaast krijgt het toestel rondere hoeken dan de S25 Ultra, wat het geheel wat zachter moet laten ogen.

We verwachten de nieuwe Galaxy S26-serie aan het begin van het nieuwe jaar.