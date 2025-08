Samsung komt met handige verbetering Galaxy S26-serie voor mobiel betalen

Mobiel betalen met een Samsung Galaxy S26 wordt nog beter. Dit blijkt uit nieuwe berichten die rondgaan over de nieuwe smartphoneserie. De reden dat dit beter wordt, heeft te maken met de plaatsing van de NFC-antenne.

Betere NFC-antenne op Galaxy S26

Het Koreaanse ETnews meldt dat Samsung voorbereidingen treft voor betere mobiele betalingen met de smartphone. De verbetering zullen we terug gaan zien bij de Samsung Galaxy S26-modellen. Het duurt nog even voordat deze reeks aangekondigd wordt, want we verwachten de reeks pas in januari 2026. Volgens de bron krijgt de Galaxy S26 een tweede NFC-antenne aan de bovenkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat je gemakkelijker mobiel kunt betalen.

De meeste Android-toestellen hebben de NFC-antenne in het midden, aan de achterkant. Meestal werkt dit goed, maar bij contactloos betalen kan dit soms wat lastig zijn, waardoor je het toestel moet bewegen om de juiste positie te vinden. Met de nieuwe opstelling wil Samsung dat gebruik vereenvoudigen. Door ook bovenaan een antenne te plaatsen, wordt het gemakkelijker om betalingen te doen zonder je toestel precies te hoeven richten. Apple gebruikt al langer een vergelijkbare aanpak op de iPhone, maar voor Android is dit nieuw. Samsung zou hiervoor technische uitdagingen en patenten hebben moeten omzeilen. Samsung behoudt dus bij de Galaxy S26-serie de bestaande antenne bij de camera.

Alle details over de nieuwe Galaxy S26-serie zullen we pas volgend jaar te horen krijgen. Eerder kwam al wel het bericht online dat Samsung zou kiezen voor een nieuw model in de reeks; de Galaxy S26 Pro.

