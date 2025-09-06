Samsung Galaxy S26 Edge renders: toestel ontworpen door Apple?

De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie zal nog een paar maanden op zich laten wachten. Een bekende leaker heeft nu foto’s gedeeld van hoe de nieuwe Galaxy S26 Edge er waarschijnlijk uit komt te zien. Wordt het nieuwe toestel ontworpen door Apple, of toch door Samsung?

Galaxy S26 Edge in renders

We verwachten in de komende maanden de nodige geruchten en berichten over de Samsung Galaxy S26-serie. Het één en ander is al bekend, want er wordt afscheid genomen van het Plus-model. Naar verluidt zou ook de standaard S26 niet verschijnen. In plaats daarvan zouden drie smartphones uitgebracht worden met elk een eigen kenmerk: de Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge en de Galaxy S26 Ultra. De Galaxy S26 Edge is nu te zien in renders van OnLeaks.

De bron deelt renders van het nieuwe toestel. Hoewel de bron het regelmatig bij het juiste eind heeft, zit hij er soms ook wel naast, dus laten we het met een korreltje zout nemen. Als de geruchten kloppen doet het toestel wel heel veel denken aan het ontwerp van de Apple iPhone. Apple-fans weten dat het ontwerp van de iPhone 17-serie licht zal veranderen, met een dikker blok waarin de cameramodule zit. Dat zullen we ook gaan zien bij de iPhone 17 Air, de telefoon van Apple die de strijd aan zal gaan met de Galaxy S25 Edge, en mogelijk dus ook zijn opvolger.

De Samsung Galaxy S26 Edge zou met een dikte van slechts 5,5 millimeter nog dunner zijn dan het huidige model, dat 5,8 millimeter dik is. Bij de cameramodule zal de telefoon op zijn dikst zijn, waar de dikte uit zou komen op 10,8 millimeter. Het kan het vermoeden wekken dat Samsung werkt aan grotere camerasensoren voor de smartphone. Volgens berichten krijgt het toestel een 50 megapixel hoofdcamera. Samsung voorziet de S26 Edge uiteraard weer van een AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een batterijcapaciteit van 4200 mAh.

Als de geruchten kloppen krijgt de Galaxy S26 Edge Qi2-ondersteuning met magneten, zoals we ook zagen bij de Google Pixel 10-serie. Mogelijk krijgt het toestel de Snapdragon 8 Elite Gen 2 chipset van Qualcomm, al kan het ook zijn dat in sommige markten de telefoon verschijnt met een eigen Exynos-processor. De telefoon meet 158,4 x 75,7 millimeter. Alle details zullen we op zijn vroegst begin volgend jaar te weten komen.