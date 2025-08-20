Google Pixel 10-serie aangekondigd: maak kennis met 4 modellen

Google heeft de langverwachte Pixel 10-serie aangekondigd. Na weken en maanden van geruchten, heeft het merk vier nieuwe toestellen in de serie gepresenteerd. We maken kennis met de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL en de Pro Fold. DroidApp deelt alle details met je over de nieuwe smartphones.

Google Pixel 10-serie is officieel

Tijdens het Made by Google-event toont het bedrijf vier nieuwe smartphones. Na maanden van geruchten is nu alles officieel over de Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold. Met deze nieuwe modellen is er voor ieder toestel een opvolger voor de Pixel 9-serie. Uiteraard is er dan nog de Pixel 9a, die zal pas in de loop van volgend een opvolger krijgen, zoals gebruikelijk is bij de a-modellen. We zetten alle details van de vier nieuwe modellen op een rijtje.

Pixelsnap

Er zijn een aantal gelijkenissen tussen de vier modellen. Nieuw is bijvoorbeeld Pixelsnap. Deze techniek is te vergelijken met het onwijs populaire MagSafe van Apple, zoals je dat op de iPhone terug ziet. Je kunt gebruik maken van de magneten-ring aan de achterzijde van de telefoons, en zo Qi2 draadloos laden of gebruik maken van verschillende accessoires. Zo is er een magnetische ring, waarmee je je toestel neer kunt zetten, en is er een draadloze lader. Deze ‘Pixel Stand’ biedt 25W draadloos laden en kan bijvoorbeeld ook dienen als fotolijstje. De originele Pixel-covers zijn allen Pixelsnap compatibel. Tevens bieden alle vier de toestellen de nieuwe Tensor G5 chipset van Google zelf.

De smartphones worden buiten de VS verkocht met ondersteuning voor zowel de fysieke simkaart als eSIM. In de Verenigde Staten komen de modellen enkel met eSIM ondersteuning. Verder kiest Google voor Lithium-Ion batterijen en ligt de focus op de grote camerabalk aan de achterkant van de devices. De camera krijgt sowieso weer de nodige aandacht van het bedrijf. Daarbij krijgen de Pixel 10-toestellen weer zeven jaar updates; dit geldt voor zowel Android-updates als beveiligingsupdates.

Google Pixel 10

We beginnen met de Google Pixel 10. Obsidian, Frost, Indigo en Lemon zijn de kleuren waarin de Google Pixel 10 uitkomt. Het toestel krijgt een 48 megapixel hoofdcamera en een 10,8 megapixel telefotolens met 5x zoom, welke ook met 10x in hoge kwaliteit foto’s moet kunnen maken. Daarbij is er ook nog 20x Super Res Zoom zodat het geen moeite meer moet kosten om je onderwerp dichterbij te halen met de Pixel 10. De groothoeklens telt 13 megapixel. De Pixel 10 is voorzien van een 4970 mAh batterij met 30W laden. Er is 12GB RAM en afhankelijk van je keuze, 128GB of 256GB opslagruimte.

Google levert de Pixel 10 met een 6,3 inch display, voorzien van een verversingssnelheid tussen de 60Hz en 120Hz. Tevens is er een maximale helderheid van 3000 nits, HDR ondersteuning. De telefoon weegt 204 gram. Dat is lichter dan de 207 gram wegende Pixel 10 Pro en de 232 gram van de Pro XL.

Google Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL

De paradepaardjes van dit jaar zijn de Pixel 10 Pro en de Pixel 10 Pro XL. Om maar gelijk met de deur in te vallen: er zijn slechts een paar verschillen tussen de twee toestellen. Deze vind je terug in de grootte, het beeldscherm en de batterij. Tevens begint de opslagcapaciteit van de XL-versie bij 256GB, waar je bij het Pro-model ook nog voor 128GB kunt kiezen. Het opladen bij de Pro gaat met 30W, waar je de XL met 45W bedraad kunt laden. Tevens ondersteund het Pro XL-toestel 25W laden via Qi2.2, waar de Pixel 10 en Pro Qi2 met 15W draadloos laden ondersteunen. De Pixel 10 Pro biedt een 4870 mAh batterij, die van de Pro XL komt uit op 5200 mAh en beiden bieden 16GB RAM.

Obsidian, Porcelain, Moonstone en Jade, dat zijn de kleuren waarin de nieuwe Google Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL uitgebracht worden. De smartphones bieden een 50 megapixel hoofdcamera en een 48 megapixel groothoeklens. De 48 megapixel telelens biedt 5x optische zoom, 10x optische kwaliteit en 100x Pro Res Zoom. Ook hiermee haal je dus ontzettend makkelijk je onderwerp naar voren.

Het scherm van de twee modellen bereikt een maximale helderheid van 3300 nits, zodat de zomer geen enkel probleem is voor de toestellen. Google belooft ook de beste audio-ervaring met de beste speakers die we ooit in een Pixel hebben gezien. De twee Pro-modellen krijgen 16GB RAM en natuurlijk de Tensor G5 chipset.

De Google Pixel 10 Pro heeft een 6,3 inch OLED-scherm met een resolutie van 2856 x 1280 pixels en een dynamische verversingssnelheid van 1-120Hz. Bij de Pixel 10 Pro XL is er een 6,8 inch scherm met een resolutie van 2992 x 1344 pixels.

Google Pixel 10 Pro Fold

Er komt ook weer een nieuwe foldable van Google. Het is de nieuwe Google Pixel 10 Pro Fold en deze krijgt eveneens de Tensor G5 chipset, 16GB RAM en is leverbaar in de kleuren Moonstone en Jade. Google voorziet het toestel van een IP68-certificering; en die mate van bescherming zagen we nog niet eerder bij een foldable. Zo heeft de Samsung Galaxy Z Fold 7 een IP48-certificering. Tevens belooft Google een verbeterde bescherming tegen vallen en moet het scherm bestand zijn tegen meer dan 10 jaar gebruik.

Aan de achterzijde zijn een 48 megapixel hoofdcamera, 10,5 megapixel groothoeklens en 10,8 megapixel telelens te vinden. Ook deze telelens biedt 5x optische zoom met 10x optische zoom en 20x Super Res Zoom. Er is een 10 megapixel front-camera en eveneens een 10MP camera in het opengeklapte scherm. De smartphone biedt een 6,4 inch scherm aan de buitenkant. Een OLED-paneel met 2364 x 1080 pixels als resolutie en een verversingssnelheid tussen de 60-120 Hz. Intern is er een 8,0 inch groot OLED-scherm (2076 x 2152 pixels, 1-120Hz). Het gewicht komt uit op 258 gram. De 5015 mAh batterij moet de nodige batterijduur leveren, en opladen kan met 30W.

Software

Enkele software-functies worden ook uitgelicht door Google. Gemini Live is een nieuwe functie op je Pixel 10-toestel. Deze Google Lens-achtige functie werkt direct via de camera en detecteert waar je de camera op richt. Tevens zijn er nieuwe functies voor de camera. Google zal je helpen om een betere fotograaf te worden. Met de Camera Coach kun je het beste shot maken met tips die op je scherm verschijnen. Zo kan het handig zijn om je standpunt te veranderen. Hiervoor kijkt de Camera Coach naar wat het ziet. Tevens kan het je nieuwe ideeën geven over om bijvoorbeeld een strandstoel die ‘toevallig’ op de foto staat, expliciet in beeld op te nemen. Guided Frame kan beschrijvingen geven, van wat het ziet op de foto. Met Auto Best Take kan de beste foto uit een serie foto’s gekozen worden. Handig bij een groepsfoto, als net iemand niet kijkt of zijn of haar ogen dicht heeft.

Met het eerder genoemde Pro Res Zoom op de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL kun je zoals gezegd onderwerpen dichterbij halen. De functie is verder verbeterd en Google belooft nog betere resultaten met meer details. De Pro Res Zoom-functie is speciaal afgestemd op de Tensor G5 chipset.

Instant View is een nieuwe functie die op de Pixel 10 Pro Fold werkt, en geeft je op een speelse manier de gemaakte foto’s weer bij het gebruik van de fotocamera. Verder kun je het gesplitste scherm gebruiken en drag & drop gebruiken. Met die laatste functie kun je bijvoorbeeld direct een foto in een chat versturen of in een document plaatsen. Verder zijn er optimalisaties voor het spelen van games.

Prijzen en beschikbaarheid

Google houdt voor de prijzen vast aan die van vorig jaar, toen de Pixel 9-serie uitgebracht werd. De Google Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL zijn vanaf 28 augustus verkrijgbaar. Op de Pixel 10 Pro Fold moet je langer wachten. Dat toestel komt pas op de markt vanaf 9 oktober.

De prijzen zijn als volgt;

Google Pixel 10: vanaf 899 euro

vanaf 899 euro Google Pixel 10 Pro: vanaf 1099 euro

vanaf 1099 euro Google Pixel 10 Pro XL: vanaf 1299 euro

vanaf 1299 euro Google Pixel 10 Pro Fold: vanaf 1899 euro

Wil je aan de slag met de Google Pixel 10-modellen? De verkoop start vandaag. Je kunt ervoor terecht bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel, Bol.com, MediaMarkt en bij Google zelf. Ook vind je de toestellen bij Odido, KPN en Vodafone.