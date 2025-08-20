Close Menu
    woensdag 20 augustus
    Trending
    Google Pixel 10 header
    Nieuws

    Made by Google 2025 event: volg de livestream met de Pixel 10-serie

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Vandaag is het zover. Google presenteert een hoop nieuwe producten tijdens het nieuwe Made by Google event. Tijdens een live show zal Google de nieuwe Pixel 10-serie laten zien, net als verschillende andere producten. Wil je niets missen, volg dan hier de livestream.

    Google Pixel 10 livestream

    Vandaag is het zover: de aankondiging van Google. Tijdens een nieuwe editie van het Made by Google-event zal het bedrijf verschillende nieuwe producten presenteren. In het geruchtencircuit zijn we de nodige zaken rondom de nieuwe toestellen al te weten gekomen. Van het weekend kwam er nog een groot lek over de Pixel 10 Pro Fold online. Eerder kwamen drie andere toestellen al langs in het nieuws; de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. De verzamelde berichten vind je terug op deze pagina.

    Google Pixel 10 pro Xl moonstone

    Eerder uitgelekte beelden (link)

    Verder verwachten we nog enkele andere producten van Google. Er komt een nieuwe smartwatch; de Pixel Watch 4 en ook een nieuwe set earbuds; de Pixel Buds 2a. Ook deze accessoires zijn al langsgekomen in het nieuws, maar op deze woensdag zullen we dus alle details te weten komen. Wanneer je niets wilt missen, kun je hieronder de livestream bekijken, of later nog eens terugkijken. Uitreraard houd DroidApp je van al het nieuws op de hoogte.

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    ‘Google Pixel 10 Pro Fold krijgt IP68-certificering en gaat 1899 euro kosten’
    ‘Google Pixel 10 Pro Fold krijgt IP68-certificering en gaat 1899 euro kosten’16/08/2025
    Batterijbeoordelingen Pixel 10-serie beloven weinig spannends
    Batterijbeoordelingen Pixel 10-serie beloven weinig spannends15/08/2025
    Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 in volle glorie te zien
    Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 in volle glorie te zien08/08/2025
    Google komt later met Pixel 10 Pro Fold en Pixel Watch 4
    Google komt later met Pixel 10 Pro Fold en Pixel Watch 407/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp