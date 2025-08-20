Made by Google 2025 event: volg de livestream met de Pixel 10-serie

Vandaag is het zover. Google presenteert een hoop nieuwe producten tijdens het nieuwe Made by Google event. Tijdens een live show zal Google de nieuwe Pixel 10-serie laten zien, net als verschillende andere producten. Wil je niets missen, volg dan hier de livestream.

Google Pixel 10 livestream

Vandaag is het zover: de aankondiging van Google. Tijdens een nieuwe editie van het Made by Google-event zal het bedrijf verschillende nieuwe producten presenteren. In het geruchtencircuit zijn we de nodige zaken rondom de nieuwe toestellen al te weten gekomen. Van het weekend kwam er nog een groot lek over de Pixel 10 Pro Fold online. Eerder kwamen drie andere toestellen al langs in het nieuws; de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. De verzamelde berichten vind je terug op deze pagina.

Eerder uitgelekte beelden (link)

Verder verwachten we nog enkele andere producten van Google. Er komt een nieuwe smartwatch; de Pixel Watch 4 en ook een nieuwe set earbuds; de Pixel Buds 2a. Ook deze accessoires zijn al langsgekomen in het nieuws, maar op deze woensdag zullen we dus alle details te weten komen. Wanneer je niets wilt missen, kun je hieronder de livestream bekijken, of later nog eens terugkijken. Uitreraard houd DroidApp je van al het nieuws op de hoogte.