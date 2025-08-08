Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 in volle glorie te zien

Er gaat bijna geen dag voorbij zonder nieuws over de Pixel 10-serie. Google komt nu 0pnieuw in het nieuws dankzij een betrouwbare Duitse bron. Deze bron deelt nog duidelijkere foto’s van de Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10.

Nieuwe foto’s van Pixel 10

De Google Pixel 10-serie zal zijn debuut maken op 20 augustus. Tot het zover is vliegen de geruchten en berichten je om de oren. Dankzij het doorgaans betrouwbare Winfuture zien we nu nieuwe beelden van twee smartphones. Allereerst de Google Pixel 10. De nieuwe telefoon zien we in de kleuren zwart, limoen en een overduidelijke blauwe kleur.

Over de Google Pixel 10 Pro XL is ook wat nieuws te melden. We zien overduidelijke foto’s van de Pixel 10 Pro XL in de kleuren Obsidian (zwart) en een nieuwe Moonstone kleur. Deze smartphone komt op de markt met een 6,8 inch scherm. Voor dit toestel zal rekening gehouden moeten worden met een prijs van 1299 euro. Dit is dezelfde prijs als bij de Pixel 9 Pro XL. Het scherm zal beschikken over een maximale helderheid van 3000 candela.

Voor de Google Pixel 10 Pro XL is er 16GB RAM, net als bij het Pro-model. De Pro XL heeft minimaal 256GB opslagruimte en krijgt ook versies met 512GB en 1TB. Bij de camera’s worden geen veranderingen verwacht. Dit betekent dat er een 50 megapixel hoofdcamera is, samen met een 48 megapixel groothoeklens en een 48 megapixel telelens. De voorzijde biedt een 32 megapixel front-camera.

De batterijcapaciteit van de Google Pixel 10 Pro XL zou volgens de laatste berichten uitkomen op 5200 mAh, met een maximale oplaadsnelheid van 39 watt. Het Qi2 draadloos laden gaat met 15W. In de komende tijd zullen we meer te weten komen over de Pixel-modellen, naast alle eerder verschenen berichten. Op 20 augustus is de officiële aankondiging van Google. DroidApp houd je hiervan uiteraard op de hoogte.