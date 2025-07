Google Pixel 10 prijzen zijn uitgelekt: dit kun je verwachten

In de aankomende maand kunnen we nieuwe toestellen van Google verwachten. De Pixel 10-serie is onderweg, en nu krijgen we een uitgebreid lek over de prijzen van de nieuwe modellen. We zien onder andere de eerste Google Pixel-telefoon met een startprijs van 2000 dollar.

Pixel 10 prijzen uitgelekt

De prijzen van de nieuwe Google Pixel 10-serie voor 2025 zijn uitgelekt. Waar veel smartphones de laatste jaren duurder zijn geworden, lijkt Google grotendeels vast te houden aan dezelfde adviesprijzen als vorig jaar. Alleen één model bereikt een nieuwe mijlpaal.

De basisversie van de Pixel 10 start in de VS bij $799 voor 128 GB opslag. Wie meer ruimte nodig heeft, kan kiezen voor de 256 GB-variant van $899. De Pixel 10 Pro blijft ook gelijk in prijs. Voor $999 heb je de versie met 128 GB opslag, terwijl je voor 256 GB $1.099 betaalt. Er zijn ook grotere modellen: 512 GB voor $1219 en 1 TB voor $1449.

Nieuw is dat de Pixel 10 Pro XL niet langer verkrijgbaar is met 128 GB opslag. Daardoor ligt de vanafprijs hoger, maar feitelijk betaal je hetzelfde als voor het vergelijkbare model van vorig jaar. De XL-versie kost $1199 voor 256 GB, $1319 voor 512 GB en $1549 voor 1 TB opslag.

De vouwbare Pixel 10 Pro Fold blijft ongewijzigd geprijsd. Het model met 256 GB kost $1799, met 512 GB $1919, en het nieuwe 1 TB-model $2149. Dat laatste model maakt de Pixel 10 Pro Fold de eerste Google-telefoon die de grens van $2000 passeert.

Net als vorig jaar biedt Google bij de duurdere modellen een jaar lang Google AI Pro aan, samen met drie maanden YouTube Premium en zes maanden Fitbit Premium.

Met deze prijzen lijkt Google vooral stabiliteit te willen bieden in een markt waarin smartphones de laatste jaren steeds duurder zijn geworden. Alleen de toevoeging van een 1 TB-model voor de Pixel 10 Pro Fold zorgt voor een nieuw prijsrecord, maar verder blijven de bedragen herkenbaar zoals bij de Pixel 9-serie.

Euro

Omgerekend naar euro’s betekent dit voor de Pixel 10; 700 euro, de Pixel 10 Pro vanaf 875 euro, 1050 euro voor de XL-versie en een vanafprijs van 1577 euro voor de Pixel 10 Pro Fold. Als de prijzen inderdaad gelijk blijven, dan begint de Pixel 10 bij 899 euro in ons land. De Pro begon bij 1099 euro (128GB), de XL bij 1199 euro en voor de Fold kwam de vanafprijs op 1899 euro. Op 20 augustus is de aankondiging van de Pixel 10-serie.

Model Opslag Prijs (USD) Pixel 10 128 GB $799 256 GB $899 Pixel 10 Pro 128 GB $999 256 GB $1,099 512 GB $1,219 1 TB $1,449 Pixel 10 Pro XL 256 GB $1,199 512 GB $1,319 1 TB $1,549 Pixel 10 Pro Fold 256 GB $1,799 512 GB $1,919 1 TB $2,149

