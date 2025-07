Google Pixel 10 Pro lek laat twee nieuwe, frisse kleuren zien

Er komt steeds meer informatie binnen over de Google Pixel 10-modellen. Deze week zagen we de Pixel 10 al, nu zien we verse beelden van de Pixel 10 Pro. Google werkt aan nieuwe kleuren voor de high-end smartphone.

Pixel 10 Pro in nieuwe kleuren

Op 20 augustus kondigt Google tijdens een nieuw Made by Google-event de nieuwe Pixel 10-familie aan. Enkele dagen geleden zagen we de eerste beelden al van de Pixel 10, nu is het de beurt aan de Pixel 10 Pro. De collega’s van Android Headlines delen een aantal beelden van de nieuwe smartphone. Google heeft deze keer veel aandacht besteed aan de kleuren, en dat resulteert in het feit dat er twee nieuwe kleuren op de markt gebracht zullen worden van de Pixel 10 Pro.

De bekende kleuren Obsidian en Porcelain (ofwel zwart en wit) zullen wederom verschijnen. Wel komt er vervanging voor de kleuren van vorig jaar; Hazel en Rose Quartz. Google brengt een blauwachtige kleur uit met de naam Moonstone en een groene kleur met de naam Jade. Niet alleen de Google Pixel 10 Pro zal uitgebracht worden in die kleuren, ook de Pixel 10 Pro XL krijgt deze kleuren.

Alle details zullen we op 20 augustus te horen krijgen. Dan laat Google waarschijnlijk ook de Pixel Watch 4 zien.

De foto bovenaan het artikel toont de Pixel 7 Pro