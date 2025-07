Google Pixel 10 uitgelekt in alle kleuren

Google zal de nieuwe Pixel 10-familie aankondigen op 20 augustus. Nu zien we nieuwe beelden van de Google Pixel 10. Welke kleuren brengt Google uit van de Pixel 10?

Pixel 10 kleuren duiken op

Op het web gaat het al lange tijd over de Pixel 10-serie. Vorige week werd bekend dat Google de nieuwe smartphoneserie aankondigt op 20 augustus, tijdens een nieuw Made by Google-event. De collega’s van Android Headlines delen nu een set foto’s van de Pixel 10 kleuren. Interessant is dat er afscheid genomen wordt van de kleur Porcelain, wat eigenlijk Google’s naam is voor wit.

Het lijkt erop dat er vier kleuren uitgebracht worden van de Pixel 10. De namen die voorbij komen zijn het bekende Obsidian (zwart), Indigo (blauw), Frost (ijsblauw) en Limoncello (geel). Ook interessant is dat de Google Pixel 10 zal beschikken over een derde camera, waarmee het voor het eerst is dat de niet Pro-versie een telelens krijgt. Wel zou dit volgens geruchten ten koste gaan van de kwaliteit van de twee andere lenzen. Of dit echt zo is, dat zal de praktijk uit moeten wijzen.

Qua specificaties verwachten we een 48 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel groothoeklens en een telelens van 10,8 megapixel. Naar verluidt zou de hoofdsensor gelijk zijn aan die van de Pixel 9a, de telelens zou ook in de Pixel 9 Pro Fold gebruikt worden. Natuurlijk voorziet Google de nieuwe telefoon van de Tensor G5 chipset. Alle daadwerkelijke details komen we op 20 augustus te weten.