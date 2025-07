Google Pixel 10 Pro Fold ook in beeld: komt in twee kleuren

Opnieuw kleuren-nieuws over een nieuw Pixel 10-toestel. We zagen vandaag al de Pixel 10 Pro, nu zien we ook beelden van de Pixel 10 Pro Fold. Het nieuwe vouwbare toestel van Google zal op 20 augustus officieel aangekondigd worden, net als de andere modellen.

Pixel 10 Pro Fold in kleur

Het is druk deze week met nieuws over de Google Pixel 10-serie. De fabrikant zal de smartphones op 20 augustus aankondigen tijdens het Made by Google-event. DroidApp schreef vandaag al over de nieuwe kleuren voor de Pixel 10 Pro, maar ook de Pixel 10 Pro Fold zal in een nieuw jasje gestoken worden. Het zijn wederom de collega’s van Android Headlines, die beelden delen van het nieuwe toestel.

Net als het ‘normale’ Pro-model maken twee nieuwe kleuren hun debuut. Dat zijn volgens het bericht ook de enige kleuren waarin de Pro Fold beschikbaar komt. Er wordt gekozen voor Moonstone en Jade. Opmerkelijk genoeg lijkt het er niet op dat er een zwart (Obsidian) en wit (Porcelain) kleur verschijnt van de Pixel 10 Pro Fold. Dat zijn de populairste kleuren.

Moonstone is een soort leisteenblauwe kleur met een lichtere tint voor het frame. Jade is een meer groene kleur met een gouden tint op het aluminium frame. Verwacht wordt dat het toestel beschikt over een 6,4 inch extern scherm, de nieuwe Tensor G5 chipset, een 5015 mAh batterij en dit met 23W laden of 15W draadloos laden. Op 20 augustus zal Google alle informatie met de buitenwereld delen.

De foto bovenaan het artikel toont de Pixel 9 Pro Fold