Google komt later met Pixel 10 Pro Fold en Pixel Watch 4

Op 20 augustus heeft Google een nieuwe aankondiging met verschillende producten. Ongeveer een week later zouden de nieuwe toestellen in de winkels moeten liggen, maar dat lijkt niet voor alle producten te gelden. Meerdere producten komen pas in oktober.

Sommige producten vertraagd

Een nieuwe editie van het Made by Google-event staat gepland voor 20 augustus. Op deze datum toont Google vermoedelijk de nieuwe Pixel 10-serie, de nieuwe Pixel Watch 4 en de Pixel Buds 2a. In de afgelopen tijd hebben we de nodige geruchten en berichten voorbij zien komen. Nu komt er een nieuw bericht bij. Het gaat over de beschikbaarheid van producten. Google zou volgens de berichten de nieuwe producten op 28 augustus in de winkels leggen. Echter gaat dat niet voor alle producten gelden, zo blijkt nu uit het doorgaans goed geïnformeerde Winfuture.

De Duitse bron meldt dat enkele producten pas vanaf oktober hun weg naar de winkel vinden. Het zou gaan om de foldable; de Pixel 10 Pro Fold, de Pixel Watch 4 smartwatch en de Pixel Buds 2a oordopjes. Door problemen in de toeleveringsketen zou Google de nieuwe producten pas vanaf 9 oktober in de winkels leggen. Het zou ook kunnen zijn dat het verband houdt met handelsoorlog tussen de VS en andere landen. Google zou eerder aan het kijken zijn om de productie te verplaatsen naar andere landen. Op dit moment worden Pixel-telefoons in Vietnam geproduceerd, maar het bedrijf zou kijken naar productie in India.

Het is interessant te zien dat verschillende tijdschema’s nu veranderen. Grote concurrent Apple heeft namelijk in september haar aankondiging en toont waarschijnlijk de iPhone 17 Air en de nieuwe Apple Watch. Die zullen dan eerder beschikbaar zijn dan die van Google. De andere Pixel 10-modellen zouden wel vanaf 28 augustus beschikbaar moeten zijn.