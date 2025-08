Google Pixel Watch 4 prijzen verschijnen online: LTE-versie goedkoper

Google kwam donderdag in het nieuws met de prijzen van de Pixel 10-smartphones. Het bedrijf komt nu wederom met prijzen in het nieuws. De adviesprijzen van de aankomende Pixel Watch 4 zijn uitgelekt. Wat kunnen we verwachten?

Pixel Watch 4 prijzen uitgelekt

De prijzen van de Pixel 10-serie zijn al bekend, en nu delen de collega’s van Android Headlines de prijzen van de Pixel Watch 4. De nieuwe smartwatch van Google zal net als de nieuwe Pixel-toestellen op 20 augustus aangekondigd worden. Dan is het nieuwe Made By Google-event en krijgen we de nieuwe producten te zien.

Nu dus de prijzen van de Pixel Watch 4. De nieuwe smartwatch is eerder al opgedoken in kleuren en met verschillende bandjes. Als de informatie klopt, zullen er goedkopere LTE/4G versies uitgebracht worden van het horloge. Waar de prijs ten opzichte van de WiFi-versie bij de huidige Pixel Watch 3 modellen nog 100 dollar was, is dat bij de ‘4’ waarschijnlijk 50 dollar.

Net als vorig jaar zou de Pixel Watch 4 41mm WiFi beginnen bij een prijs van 349 dollar. De 4G-versie zou daarmee uitkomen op 399 dollar. Wil je voor het 45mm model gaan, dan betaal je respectievelijk 399 dollar of 449 euro voor het 4G-model. Een eerdere bron meldde juist dat de prijzen van de Pixel Watch 4 ongewijzigd zijn op de Europese markt. Het is dus goed mogelijk dat Google alleen voor de Verenigde Staten een lagere prijs hanteert, en dat in Europa de prijzen gelijk blijven. In Nederland werd de Pixel Watch 3 uitgebracht voor 399 euro (41mm) en 449 euro (45mm), de LTE-versie prijs lag honderd euro hoger.

Verder wordt duidelijk dat de Pixel Watch tot 25 procent sneller kan laden dan zijn voorganger. Dankzij de nieuwe zij-docklader kun je met een kwartier laden, het horloge van 0 tot 50 procent opladen.