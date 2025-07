Google Pixel Watch 4 foto’s laten bandjes en kleuren zien

Google komt de laatste dagen veel in het nieuws. We hebben de nodige dingen gezien van de Pixel 10-serie, nu is het de beurt aan de Pixel Watch 4. Bandjes en kleuren zien we op uitgelekte foto’s.

Pixel Watch 4 in kleur

We hebben eerder al over de uitgelekte berichten van de Pixel Watch 4 geschreven. De smartwatch van Google zal samen met de Pixel 10-serie op 20 augustus aangekondigd worden. Dankzij nieuwe informatie zien we beelden van de Pixel Watch 4. We zien het nieuwe horloge met dunne schermranden en een kroon aan de rechterkant. Grote veranderingen verwachten we niet, al lijkt het er wel op dat Google gebruik zal maken van een nieuwe manier van opladen. Een set pinnen aan de zijkant zullen verbinding maken met de nieuwe lader. Dat is best opmerkelijk, aangezien het het derde oplaadsysteem is in vier generaties van de Pixel Watch.

Google zal de Pixel Watch 4 uitbrengen in de grootte 41mm en 45mm. Google zal ook bij de Pixel Watch 4 de kleur Moonstone uitbrengen, en die kleur zagen we gisteren ook bij de Pixel 10 Pro en de Pro Fold. Toen verschenen renders in die kleur. Met een actieve band komt het horloge uit in de kleuren Obsidian, Porcelain en Moonstone. Met een sportband komt het horloge uit in de kleuren Indigo, Limoncello en Iris.