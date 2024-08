Google Pixel Watch 3 is officieel: dit is er nieuw

Een nieuwe smartwatch van Google is vanavond aangekondigd. De Pixel Watch 3 kent een beter beeldscherm en een betere focus op gezondheid. Tevens moet de smartwatch in staat zijn om levens te redden en zijn de prestaties verbeterd.

Pixel Watch 3

Tijdens het Made by Google event vandaag zijn verschillende nieuwe producten getoond. Denk aan de Pixel 9-serie en de Pixel Buds Pro 2. Daar komt nog een smartwatch bij. De fabrikant toont vandaag de Pixel Watch 3. De nieuwe smartwatch van Google kent een groter, helderder beeldscherm. Je hebt de keuze uit twee maten; in 41mm en 45mm. De schermranden zijn een stuk kleiner dan voorheen en ook de minimale helderheid is lager, wat het fijner afleesbaar maakt in het donker.

De Google Pixel Watch 3 wordt geleverd met Fitbit software. Hierdoor heb je verschillende tools tot je beschikking. Net als dat we bijvoorbeeld kennen van Garmin, krijg je een score die aangeeft of je klaar bent voor je volgende workout. Hiervoor wordt gekeken naar verschillende zaken. De Readiness score wordt gebaseerd op je hartslag, slaap en meer. Een vergelijkbare functie zit nu nog achter de betaalmuur, maar deze functie komt gratis beschikbaar.

De hardloopfunctie wordt verbeterd door Google, zo zie je onder andere je paslengte. Google voorziet de Watch 3 van slaaptracking, waarbij je bij de start van een nieuwe dag een overzicht krijgt met je statistieken. Dit kennen we al van verschillende andere smartwatches. Volgens Google moet de smartwatch ook in staat zijn om levens te redden. Wanneer het horloge merkt dat het hart stopt met kloppen, kan het horloge gelijk hulpdiensten inschakelen. Deze functie komt direct beschikbaar in Nederland, later pas naar België. In deze situatie wordt een gesproken bericht afgespeeld en de locatie van de gebruiker wordt doorgezet naar de meldkamer. Smart Home ondersteuning komt ook terug in de smartwatch. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de stream zien van een Nest camera of deurbel, direct op het horloge.

Google geeft de Pixel Watch 3 de Snapdragon W5 processor mee. Verschillende taken kunnen op de secundaire processor draaien, waarmee energie bespaard moet kunnen worden. Google geeft aan dat het horloge het 24 uur moet uithouden bij normaal gebruik met altijd scherm aan. Gebruik je de batterijbesparing, dan komt de accuduur uit op 36 uur. De prijs begint bij 399 euro voor het 41mm model, 449 euro voor het 45mm model. Voor 100 euro meer krijg je de LTE-versie. Vanaf 10 september is de Pixel Watch 3 verkrijgbaar.