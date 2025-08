Nieuwe renders tonen ontwerp Pixel 10 en Pixel 10 Pro

Opnieuw nieuwe beelden van twee smartphones van Google. De fabrikant komt in het nieuws met de aankomende Pixel 10 en de Pixel 10 Pro. Laten de nieuwe renders nog wat nieuws zien?

Pixel 10 (Pro) in renders

Nieuwe gelekte renders geven een duidelijk beeld van de Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro, inclusief verschillende hoeken en kleurvarianten. De officiële onthulling van de Pixel 10-serie staat gepland voor 20 augustus, maar de beelden geven nu al een goed idee van wat je kunt verwachten. Eerder zagen we al andere beelden van de Pixel 10 en ook van de Pixel 10 Pro.

De Pixel 10 is te zien in de kleur Frost, een witachtige tint die iets verschilt van het bekende Porcelain. Qua ontwerp lijkt het toestel sterk op de Pixel 9, maar het camera-eiland is langer geworden door de toevoeging van een derde camerasensor: een telelens. Om de prijs in balans te houden, zouden de andere twee camera’s mogelijk een kleine downgrade krijgen. Het frame van de Pixel 10 heeft een matte afwerking. Naast Frost verschijnt het toestel ook in Obsidian, Indigo en Limoncello.

De Pixel 10 Pro behoudt grotendeels het uiterlijk van de Pixel 9 Pro en wordt hier getoond in Obsidian, een donkergrijze tot zwarte kleur. De achterkant is mat glas, gecombineerd met een glanzend metalen frame. De Pro-variant wordt daarnaast verkrijgbaar in Porcelain, Jade en Moonstone, wat meer keuze geeft voor wie een andere stijl wil.

Beide toestellen draaien op de nieuwe Tensor G5-chip, de eerste Google-processor die door TSMC wordt vervaardigd in plaats van doorSamsung. Alle details zullen we op 20 januari te horen krijgen.