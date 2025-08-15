Batterijbeoordelingen Pixel 10-serie beloven weinig spannends

Met de komst van Europese energielabels krijgen we een beter beeld van bepaalde aspecten van een smartphone. Denk bijvoorbeeld aan het batterijverbruik. De labels van de Pixel 10 zijn nu online gekomen. Wat belooft de batterijduur ten opzichte van de Pixel 9-modellen?

Energielabels onthullen Pixel 10-serie

Sinds eind juni zijn fabrikanten verplicht om bij nieuwe smartphones die in de EU verkocht worden, een energielabel te delen. Hierop staan verschillende zaken vermeld. Onder andere de batterijduur, hoe makkelijk een toestel te repareren is en of er een IP-certificatie is. De nieuwe labels van de Pixel 10-serie zijn nu ontdekt, en de resultaten daarvan worden nu duidelijk.

Alle drie de Pixel 10-modellen krijgen een A-classificatie voor duurzaamheid: ze doorstonden 270 vallen zonder breken. Voor repareerbaarheid ontvangen ze een B, wat een kleine verbetering is ten opzichte van de Pixel 9 Pro en 9 Pro XL van vorig jaar, die nog op C uitkwamen. Wat betreft de batterijduur komt de Pixel 10 volgens de test uit op 49 uur en 23 minuten per oplaadbeurt. De Pixel 10 Pro haalt 51 uur en 9 minuten, terwijl de Pixel 10 Pro XL 48 uur en 39 minuten meegaat. De EPREL-test simuleert een gestandaardiseerd, typisch gebruiksscenario, maar de cijfers wijzen op relatief licht gebruik.

Het is goed mogelijk dat er softwarematig dingen verbeterd worden bij het definitieve model en dat dit een testversie was, of dat onder ander gebruik een heel ander beeld ontstaat.

Verschillen

Wanneer je deze resultaten naast die van de Pixel 9-serie legt, valt op dat de prestaties nauwelijks verschillen. De verschillen in batterijduur tussen de 2024- en 2025-modellen bedragen slechts enkele minuten. Zo ging de Pixel 9 bijvoorbeeld 49 uur en 12 minuten mee, tegenover 49 uur en 23 minuten voor de Pixel 10. Eerder in juni was er nog sprake van geruchten over grotere batterijen, waaronder een 5200 mAh-batterij in de Pixel 10 Pro XL, de grootste die Google tot nu toe in een telefoon zou plaatsen. Deze EPREL-resultaten geven echter geen directe aanwijzing dat dit in de praktijk voor langere gebruikstijden zorgt.

Op 20 augustus is het Made by Google-event, waar we alles te horen zullen krijgen over de Pixel 10-serie. Eerder lekten al de nodige foto’s uit.

