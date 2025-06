Nieuwe energielabels voor smartphones vanaf nu verplicht: dit moet je weten

Vanaf nu zijn energielabels verplicht voor alle smartphones en tablets die in de Europese Unie verkocht worden. Net als bij koelkasten, wasmachines en televisies zie je voortaan ook op je telefoonverpakking hoe zuinig én hoe duurzaam het toestel is. Het doel van de maatregel? Je als consument helpen een bewuste keuze te maken.

Energielabels bij smartphones

Per ingang van 20 juni, zijn energielabels verplicht bij alle smartphones en tablets die verkocht worden in de Europese Unie. Het label kennen we al van bijvoorbeeld televisies, koelkasten en wasmachines. Nu gaat het dus ook voor andere producten gelden. Voortaan zie je op de verpakking van de telefoon, hoe zuinig en hoe duurzaam een telefoon of tablet is. Op deze manier kan je als consument een bewuste keuze maken, waarbij ook het doel van de EU is om de ecologische voetafdruk van de techsector te verekleinen.

Net als bij het energielabel wat je bijvoorbeeld kent van de koelkast, zie je in één oogopslag in kleur en letter, hoe het gesteld is met de energie-efficiëntie. Score ‘A’ is de beste, bij ‘G’ is dit het slechtste. Op het energielabel vind je nog meer informatie. Zo staat de batterijduur per laadbeurt erop, net als informatie over hoe makkelijk het apparaat te repareren is. Op het label zie je ook of het toestel bestand is tegen stof en water.

Niet alleen consumenten, maar ook fabrikanten moeten zich aan nieuwe regels houden. Zo moeten ze hun producten registreren in een speciale EU-database en zich houden aan strengere ecodesign-criteria. Dat betekent onder andere dat batterijen minstens 800 laadcycli mee moeten gaan, dat reserveonderdelen tot 7 jaar na verkoop beschikbaar moeten blijven, en dat professionele reparateurs toegang krijgen tot benodigde software en handleidingen. Ook de software-ondersteuning moet minimaal 5 jaar na het einde van de verkoopperiode blijven doorgaan.

De regeling geldt ook voor feature-phones (ofwel niet-smartphones) en draadloze vaste telefoons. Uitzonderingen zijn er ook: toestellen die vóór 20 juni 2025 op de markt zijn gebracht, zijn vrijgesteld van de nieuwe labelplicht. Ook oprolbare smartphones of toestellen met bijzondere beveiligingsfuncties vallen buiten de regeling.

Voor de beoordeling van de batterijduur werkt de EU samen met het Franse bedrijf SmartViser, dat hiervoor standaard software levert. Dat zorgt ervoor dat alle fabrikanten op dezelfde manier getest worden. In 2022 gingen al berichten rond dat de Europese Unie werkte aan langere updates.